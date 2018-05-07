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Откликнувшейся на вакансию женщине случайно отправили реальный отзыв
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Откликнувшейся на вакансию женщине случайно отправили реальный отзыв 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
48-летняя жительница Гэмпшира Пейдж Бонд (Paige Bond) обиделась на работодателя, по ошибке приславшего ей отзыв о ее кандидатуре на должность упаковщицы. Отзыв предназначался не Бонд и содержал неоднозначное высказывание о ней, пишет The Daily Mail.
Женщина откликнулась на вакансию компании Forest Whole Foods, специализирующейся на здоровой пище. Спустя некоторое время ей пришло письмо от сотрудницы компании по имени Джози Бикл (Josie Bickle), изучившей ее профили в соцсетях.
«Маленькая, жизнерадостная, слегка раздражающая, но, вероятно, действительно подходящая для ваших целей — организованная, проворная, гоповатая», — советовала Бикл. Сотрудница также предположила, что у женщины, наверняка, раздражающий голос.
Бонд назвала письмо «отвратительным». Поняв, что ошиблась адресом, Джози принялась записывать соискательнице голосовые сообщения с извинениями. Провинившаяся сотрудница говорила, что работники компании будут рады с ней встретиться.
В Forest Whole Foods признали ошибку и заявили, что извинились перед оскорбившейся женщиной. Однако Бонд утверждает, что извинений так и не последовало.
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