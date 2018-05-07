Новый летний тренд: девушки украшают грудь и ягодицы фруктами из глиттера

Производитель декоративных блесток Go Get Glitter придумал собственную тенденцию летнего боди-арта, которую активно продвигает в сети. Девушкам предлагается наносить на тело масштабные изображения фруктов с помощью глиттера: яблоки для ягодиц, ананасы для груди.

— подписывают красотки фотографии с глиттер-фруктами, едва прикрывающими их бюст. Если ты предпочитаешь другие растения — пожалуйста. Сияющие авокадо или кактусы на груди выглядят не менее эффектно.

А ты бы осмелилась прийти на летний опенэйр в таком бодиарте вместо топа?

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Фото:Instagram