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Новый летний тренд: девушки украшают грудь и ягодицы фруктами из глиттера
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Новый летний тренд: девушки украшают грудь и ягодицы фруктами из глиттера 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Производитель декоративных блесток Go Get Glitter придумал собственную тенденцию летнего боди-арта, которую активно продвигает в сети. Девушкам предлагается наносить на тело масштабные изображения фруктов с помощью глиттера: яблоки для ягодиц, ананасы для груди.
— подписывают красотки фотографии с глиттер-фруктами, едва прикрывающими их бюст. Если ты предпочитаешь другие растения — пожалуйста. Сияющие авокадо или кактусы на груди выглядят не менее эффектно.
А ты бы осмелилась прийти на летний опенэйр в таком бодиарте вместо топа?
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Фото:Instagram
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