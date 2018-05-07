Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж

Не так давно в Сети обсуждали личную жизнь американской модели Эмили Ратажковски. Ее мужа Себастьяна Бир-Маккларда застали в объятиях модели Сьюки Уотерхаус. Как сказал источник, близкий к супругам, Эмили пришла в ярость от известий.

И видимо, на фоне слухов Эмили задумалась о смене образа. Судя по всему, Ратажковски готова пополнить ряды знаменитостей с короткими стрижками. Она опубликовала несколько фотографий в парике в своем Instagram.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Впрочем, Ратажковски не привыкать шокировать публику своим внешним видом. Возможно, скоро общественность увидит Эмили с короткой стрижкой, но уже без парика.