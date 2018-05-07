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Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
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Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж 

Журнал ОК! 1 час назад
Не так давно в Сети обсуждали личную жизнь американской модели Эмили Ратажковски. Ее мужа Себастьяна Бир-Маккларда застали в объятиях модели Сьюки Уотерхаус. Как сказал источник, близкий к супругам, Эмили пришла в ярость от известий.
И видимо, на фоне слухов Эмили задумалась о смене образа. Судя по всему, Ратажковски готова пополнить ряды знаменитостей с короткими стрижками. Она опубликовала несколько фотографий в парике в своем Instagram.
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски
Впрочем, Ратажковски не привыкать шокировать публику своим внешним видом. Возможно, скоро общественность увидит Эмили с короткой стрижкой, но уже без парика.
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