Сияющая попа: тренд предстоящего лета

К предстоящему пляжному сезону все готовятся по-разному. Кто-то садится на диету и качает пресс, кто-то закупается мини-шортами и шляпами, а кто-то выбирает варианты посмелее.

В Instagram набирает популярность тренд «сияющие попы». Все, что тебе нужно — глиттер (чем больше, тем лучше).

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Кстати, впервые идея добавить ягодицам сияния появилась в прошлом году. Судя по всему, многим она пришлась по вкусу. А что, отличная идея засветить свои прелести.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/siyayushhaya-popa-trend-predstoyashhego-leta/