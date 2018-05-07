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Сияющая попа: тренд предстоящего лета
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Сияющая попа: тренд предстоящего лета 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
К предстоящему пляжному сезону все готовятся по-разному. Кто-то садится на диету и качает пресс, кто-то закупается мини-шортами и шляпами, а кто-то выбирает варианты посмелее.
В Instagram набирает популярность тренд «сияющие попы». Все, что тебе нужно — глиттер (чем больше, тем лучше).
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Кстати, впервые идея добавить ягодицам сияния появилась в прошлом году. Судя по всему, многим она пришлась по вкусу. А что, отличная идея засветить свои прелести.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/siyayushhaya-popa-trend-predstoyashhego-leta/
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