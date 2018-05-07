Бейонсе может пропустить бал Met Gala-2018

Американская R'n'B-исполнительница Бейонсе из года в год демонстрирует смелые наряды на бале Института костюма Met Gala. Но в этот раз «Би» может пропустить мероприятие. Все из-за ее мужа рэпера Jay-Z.

Бейонсе и Jay-Z Дело в том, что супруг певицы подготовил для нее путешествие.

— Jay-Z подготовил для нее поездку, потому что почувствовал, что ей нужно расслабиться перед туром, заявил источник изданию ET.

Ни сама Бейонсе, ни Jay-Z пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что исполнительница пропустила бал в прошлом году из-за беременности.