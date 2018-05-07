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Бейонсе может пропустить бал Met Gala-2018
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Бейонсе может пропустить бал Met Gala-2018 

Журнал ОК! 1 час назад
Американская R'n'B-исполнительница Бейонсе из года в год демонстрирует смелые наряды на бале Института костюма Met Gala. Но в этот раз «Би» может пропустить мероприятие. Все из-за ее мужа рэпера Jay-Z.
Бейонсе и Jay-Z  Дело в том, что супруг певицы подготовил для нее путешествие.
— Jay-Z подготовил для нее поездку, потому что почувствовал, что ей нужно расслабиться перед туром, заявил источник изданию ET.
Ни сама Бейонсе, ни Jay-Z пока не комментируют ситуацию.
Напомним, что исполнительница пропустила бал в прошлом году из-за беременности.
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