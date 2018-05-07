Мифы о родах: самые частые заблуждения

Не секрет, что очень часто мамами в нашей стране становятся студентки. С испуганными глазами и выпуклыми животами бегают они в женские консультации. И уже с самого начала своей взрослой жизни юная женщина взваливает на себя все тяготы семейной жизни. А супруг (слава Богу, если еще так) глушит «беленькую» с друзьями, то ли прощаясь с беззаботной жизнью, то ли поднимая тосты за наследника. МедикФорум попытался разобраться в основных «страшилках» о родах и путях их преодоления.

Роды — это больно

Какое впечатление складывается у женщины при понятии «роды »?Боль, кровь, слезы, страх, неизвестность. На специальных курсах дают полноценную, достоверную и, самое главное, позитивную информацию о том, что такое беременность и роды. Механизмы деторождения отработаны веками, и нужно только грамотно этими механизмами воспользоваться, найти в себе и в нужный момент разбудить. У каждой женщины на генетическом уровне остается информация о том, как рожали ее, как рожала ее бабушка, поэтому очень важен индивидуальный подход. На занятиях даются как медицинские, так и психологические знания. Согласитесь, супругам очень важно быть партнерами во всем.

Роды — это некрасиво

Когда пары записываются на курсы, некоторые женщины опасаются, что во время родов они будут выглядеть несимпатично и в дальнейшем потеряют сексуальную привлекательность для своего мужа. Но мужчинам вовсе не обязательно наблюдать за тем, как появляется на свет их ребенок. В этом процессе мужчина не играет роли акушера. Этим занимаются доктора-профессионалы. Для этого мало восьми занятий по два часа, этому нужно учиться не месяц, а как минимум семь лет. Мужчина помогает женщине эмоционально, оказывая психологическую поддержку. Если мужчина оказался смелым, умным, он заходит в родовую. Помогает роженице в период схваток путем массажирования точек обезболивания, принимать особые позиции, активизируя тем самым естественные механизмы деторождения, то и отношение врачей к женщине меняется.

Роды влияют на потенцию

Конечно, влияют, если неподготовленный мужчина в последний момент решается своими глазами понаблюдать за процессом. Проблемы с потенцией могут возникнуть запросто. Но если он прошел курс занятий, на которых показывают видеоролики родов не один и не два раза, он постепенно начинает привыкать и воспринимает все спокойно. И разводы у нас случаются крайне редко. Буквально единичные случаи. Потому что опыт совместных переживаний во время родов сближает супругов как ничто другое. Ранее ученые назвали мифы о похудении.