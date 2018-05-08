Фото: Дакота Фаннинг впервые вышла на красную дорожку с бойфрендом Генри Фраем

Дакота Фаннинг в своих интервью постоянно говорит о том, что предпочитает держать свою личную жизнь вне поля зрения публики — и потому ее появление на красной дорожке вместе с бойфрендом Генри Фраем стоит считать событием по-настоящему важным. Похоже, актриса настолько уверена в этих отношениях, что решилась на официальный совместный выход в свет.

Поводом для совместного выхода на красную дорожку стал показ новой коллекции Prada, состоявшийся несколько дней назад в Нью-Йорке. Встречаются Дакота и Генри с прошлого года, однако Фаннинг настолько понаторела в охране своей частной жизни от СМИ, что до недавнего времени о ее новом избраннике, студенте Вермонтского университета, практически ничего не было известно. Лишь в недавнем интервью Vogue Дакота поделилась, что ее бойфренд — «непубличный человек», чему она только рада.

попкорнnews