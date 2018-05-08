В сети восхитились способностью шестилетней девочки передать ярость матери

Пользовательница Reddit опубликовала рисунок шестилетней дочери, на котором та запечатлела реакцию матери на проделки собаки. Другие юзеры принялись активно обсуждать творчество ребенка.

Всего девочка нарисовала две картинки. На первой из них она изобразила пса, который забрался на новый диван и обильно помочился на него.

Ниже ребенок решил запечатлеть реакцию матери, которая увидела последствия поведения собаки. Судя по изображению, женщина была сильно расстроена неожиданным происшествием.

Посетителей имиджборда восхитили рисунки шестилетней девочки, поэтому пост быстро набрал вирусную популярность: менее чем за сутки публикацию положительно оценили почти 8,5 тысячи человек. В комментариях заявили, что оказывались в подобной ситуации, и признали картинки слишком правдоподобными.

«Действие, драма, напряжение — в этих картинках все это есть», — шутит один из пользователей. Другие посмеялись над лицом расстроенной женщины: ее глазные яблоки были закрашены зеленой краской, а зубы — черной. Один из пользователей предположил, что перед ним работы будущего судебного художника.