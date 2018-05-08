Вопрос эксперту: как выбрать ирригатор?

Главный врач стоматологической клиники «Овенто». Преподаватель учебного центра АИСТ «Академии инновационной стоматологии». Специализация: стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики.

Правильная гигиена полости рта снижает риск развития кариеса и его осложнений, а также заболеваний десен. Не удивительно, что приспособления для чистки зубов прошли эволюцию от минималистичного набора из обычной зубной щётки с натуральной щетиной, деревянной зубочистки и зубной нити до современных приборов для ухода за полостью рта — электрических зубных щёток и ирригаторов. Что такое ирригатор? Ирригатор — это аппарат, который генерирует струю воды определённой толщины и напора.

струей воды, подаваемой под давлением, ирригатор удаляет мягкий зубной налет и остатки пищи из труднопрочищаемых зубной щеткой участков в полости рта струя воды выполняет массаж десен таким образом ирригатор улучшает кровообращение в дёснах в отличие от зубочисток и зубных нитей, ирригатор не несёт риск случайной травматизации десны.

Учтите, что ирригатор — не альтернатива зубной щетки, а её напарник, дополнительный инструмент для поддержания чистоты полости рта.

Кому он полезен? Ирригатор — универсальный гаджет. Он подходит даже обладателям чувствительных зубов, чья ротовая полость нуждается в особо тщательном и деликатном уходе. В особенности ирригатор полезен тем, у кого диагностированы заболевания десен, установлены несъемные конструкции в полости рта (коронки и мосты), протезы с опорой на импланты, а так же людям, которые носят брекет системы и виниры.

Как выбрать ирригатор? Портативные варианты ирригаторов удобны для тех, кто много путешествует. Они компактны и не займут много места в багаже.

Стационарные ирригаторы, с отдельным резервуаром или подключаемые к смесителю в ванной комнате, подойдут для комфортного домашнего применения. Они хороши тем, что в помимо воды в резервуар можно заливать различные антисептические растворы по рекомендации лечащего врача.

Для любителей отдыха на природе есть механические ирригаторы, не требующие подключения к электричеству или использования батареек. Такой гаджет оценят те, кто собираются в туристический поход.

Обычно в ирригаторах предусмотрено несколько режимов работы: это может быть струя воды подаваемая с разной мощностью, импульсные режимы и режимы орошения полости рта. При выборе модели обратите внимание на дополнительные опции.

Существует множество насадок для ирригаторов, начиная с таких, которые подают узкую струю воды для эффективной чистки межзубных промежутков, и заканчивая специальными ортодонтическими насадками для ухода за брекетами.

Важный показатель — мощность устройства. Однако, далеко не всем пациентам врач рекомендует ирригацию высоким напором раствора, поэтому прежде чем переплачивать за дополнительные ватты, проконсультируйтесь со специалистом.

5 советов по использованию ирригатора: Несмотря на кажущуюся простоту использования, при эксплуатации ирригатора следует соблюдать несколько важных правил:

при чистке зубов направляйте струю от десны к поверхности зуба используйте жидкость, рекомендуемую к применению производителем не проводите массаж десен на максимальных мощностях труднодоступным участкам уделяйте больше времени если одним ирригатором пользуется несколько человек, каждый из них должен иметь собственную насадку.

Перед покупкой ирригатора лучше всего проконсультироваться со своим доктором и первое использование осуществить под его контролем.

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