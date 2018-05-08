Хороший стимул заняться спортом: Самые горячие фотографии звезд в купальниках 

Как часто вы рассматриваете фотографии звезд, которые выглядят на все 100? Вы подписаны на их инстаграмы? Большинству из нас, так или иначе, нужны какие-то ориентиры. Мы не будем сейчас говорить о глобальном (хотя, для кого-то вопрос веса, более, чем глобальный), поговорим о том, как часто нас стимулируют чужие красивые фотографии к тем или иным действиям. Хороший стимул заняться спортом: Самые горячие фотографии звезд в купальникахЕсли бы нам не была интересна чужая жизнь во всех ее проявлениях, мировые звезды, и не только они, не насчитывали бы подписчиков в социальных сетях миллионами. Оставим их частную жизнь, нам она не интересна. Интересно то, как им удается выглядеть столь красиво, что у большинства из них появляются последователи и приверженцы. Что ни говори, а красота женского тела привлекает не только мужчин. Женщины, наверно даже с большим интересом разглядывают красивые, спортивные, женственные фигуры. Мы прошлись по Инстаграму, и собрали, на наш взгляд, самые горячие фотографии звезд в купальниках, которые однозначно заставляют если не заняться спортом, то хотя бы задуматься о нем. Ирина Шейк
Кети Топурия
Даутцен Крез
Ирена Понарошку