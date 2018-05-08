Какое белье выбрать для занятий спортом: 15 лучших моделей

Если ты думаешь, что вполне можешь заниматься и в обычном лифчике, спешим тебя расстроить. К сожалению, при длительной активности и сложных физических нагрузках наши, скажем так, привычные бюстгальтеры не способны оказывать правильную поддержку груди, а это ведет к увеличению воздействия гравитации, а также к повреждениям связок и верхнего слоя кожи, ведь кружево имеет свойство натирать. Именно поэтому специалисты советуют выбирать белье, изготовленное чаще всего из специальных материалов, реже из натурального хлопка. Такие бра лучше впитывают влагу, не натирают при движении, а также оказывают необходимую именно тебе поддержку.

Кстати, о поддержке. Для каждого типа тренинга существуют свои топы и бра. Так, например, бралетты с высокой поддержкой подходят для суперинтенсивных тренировок вроде кроссфита, игры в баскетбол или активного бега, особенно по пересеченной местности. Не уверена, что твой топ такое выдержит — спеши проверить его на различных спортивных фестивалях, особенно если живешь в Москве, ведь уже в конце мая в Коломенском пройдет настоящий спортивный праздник «Стань человеком». На наш взгляд, оптимальный повод и себя показать, и спортивную форму протестить.

Теперь перейдем к следующему типу белья. Мягкие хлопковые топы с низкой степенью поддержки лучше использовать для занятий стрейчингом, йогой или пилатесом. Спортивные бра со средним уровнем поддержки груди идеально подходят для студийных и танцевальных тренировок. Кроме того, большинство моделей, изготавливаемых гигантами индустрии спорта, отшиваются из материалов, которые отводят влагу с поверхности тела, и ты будешь ощущать себя сухой вне зависимости от вида нагрузки.

Но, несмотря на все функциональные плюсы, мы все-таки девочки и выбираем глазами, а значит, красота и стиль — два весомых аргумента. Ну кому захочется выйти в зал в обычном черном топе? Другое дело такой же топ, но с цветочным принтом или цвета яркой фуксии, не так ли? А если совсем хочется помодничать, обрати внимание на бра с различными переплетениями бретелей, такие смотрятся очень здорово, особенно на подкачанной спинке. Еще один всеобщий тренд — логомания. Пусть все вокруг знают, что ты можешь себе позволить бегать в топике от Stella McCartney или уже несколько лет являешься поклонницей такого бренда, как Nike. Кстати, название фирмы теперь может быть указано не только ни нижней резинке, лучше, чтобы оно располагалось на лямках, как у Dior. В таком случае не забудь дополнить аутфит легким джемпером, якобы случайно спадающим с плеча.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK, архивы пресс-служб