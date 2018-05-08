10 вещей, которые не стоит писать в резюме

Правильно написанное резюме — первый шаг к получению работы и, пожалуй, один из самых важных, ведь, как известно, встречают по одежке. К сожалению, соискатели не всегда относятся к написанию резюме ответственно. Итог — рекрутер не оставляет ему шанса показать себя на собеседовании и отправляет резюме в число «отбракованных». Давайте разберемся, какие пункты резюме существенно снижают шансы на получение приглашения прийти на собеседование.

1. Фотография. Для большинства работодателей внешность соискателя не имеет значения. Тем не менее, все больше кандидатов считают необходимым приложить фотографию к резюме. Если Вы из их числа, то должны четко понимать, что внешний вид должен соответствовать должности, на которую Вы претендуете.

Никогда не размещайте в резюме фото с детьми, друзьями, животными, разобранной постелью на заднем фоне, не пытайтесь украсить их разнообразными рамками, стикерами, подписями и т.д.

2. Имя. Пишите в резюме только полное имя, без уменьшительно-ласкательных форм и сокращений. Во-первых, это показывает легкомысленность вашего подхода, а во-вторых, ставит в неловкое положение рекрутера, который при звонке не понимает, как к Вам обратиться.

3. Возраст и гражданство. Многие соискатели считают, что указывать столь важные параметры в резюме совсем необязательно или пишут данные, не соответствующие действительности. Нужно четко понимать, что прежде, чем заключить с вами договор, работодатель в любом случае проверит документы и ваш обман всплывет. Такая ситуация может оставить довольно неприятный осадок и поставит вопрос трудоустройства под угрозу.

4. Опыт работы. Не поленитесь потратить лишние полчаса, чтобы подробно описать ваш предыдущий опыт работы. Помимо названия компании и должности укажите, что входило в ваши обязанности, какие навыки были важны при выполнении этой работы, каких успехов вы добились. Не забывайте о хронологии — образование и опыт работы должны быть четко структурированы. Если есть какие-то значительные временные пробелы, рекомендуется написать об их причинах.

5. Целесообразность информации. Не забывайте, что на страницах резюме допустим лишь оправданный креатив, способный подчеркнуть ваш творческий подход к работе. В противном случае от него стоит отказаться. Потенциальному работодателю абсолютно ни к чему знать, что вы любите кошек, ходите в бассейн по утрам и занимаетесь макраме в свободное время. Все же резюме должно иметь формализованную структуру.

6. Отзывы о предыдущем месте работы. Иногда приходится сталкиваться с резюме написанными, видимо, в эмоциональном порыве и в обиде на предыдущего работодателя. Не нужно писать о том, как ужасна компания, в которой вы отработали верой и правдой 5 лет или о том, какой недоброжелательный коллектив у вас был. Такие утверждения в первую очередь вызовут вопросы к вам.

7. Орфография и правильность использования терминов. Пожалуй, с этим пунктом согласятся все рекрутеры и комментарии здесь будут излишни. Не используйте слова, смысл и способ написания которых вам неизвестны, либо обратитесь за помощью к словарям.

8. Банальные фразы. Большинство резюме содержат примерно одинаковые строки: «Я коммуникабельный, стрессоустойчивый, обучаемый…». Эти слова давно уже стали неким клише и для менеджера по подбору персонала не означают ровным счетом ничего. Описание личных качеств — именно тот пункт, где допустим креатив. Используйте синонимы и развернутые фразы, позволяющие отразить ваш уровень владения языком и понимание того, о чем вы пишите.

9. Цели. Описание цели — необязательный пункт резюме, однако соискатели зачастую к нему прибегают. Мой совет — пишите цель только если вы её четко видите. В случае, когда допустима некая вариативность в потенциальном месте работы и функционале, лучше отказаться от этого пункта, иначе возникает впечатление, что соискатель сам не понимает, чего же он все-таки хочет и на какую вакансию претендует.

10. Контактная информация. Указывайте все возможные способы для связи рекрутера с вами, увеличьте свои шансы на получение обратной связи. Бывают случаи, когда номер телефона оказывается вне зоны действия сети или вовсе не существует, электронная почта упрямо отправляет предложения о работе в спам и т.д. В таких случаях у менеджера по подбору персонала исчезает возможность связаться с кандидатом, показавшимся интересным.

Вот, в общем-то, и все правила, о которых нужно помнить при составлении резюме. Написав, постарайтесь представить, что его читает рекрутер той компании, куда вы хотите трудоустроиться. Зацепит ли оно вас? Выделится ли на фоне остальных своей грамотностью, информативностью, точностью формулировок? Если ответ положительный, доверьтесь своей интуиции и отправляйте резюме на заинтересовавшую вас вакансию.

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