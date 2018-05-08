Самые смешные провалы в истории газетной верстки

Плохие новости — это, очевидно, плохо. Но иногда, по недосмотру или же преднамеренно, газетные заголовки, посвященные грустным событиям, могут выглядеть довольно комично.

Взгляните на эти блистательные провалы. Они могут послужить нам отличным напоминанием о том, что иногда такая вещь, как непродуманная верстка, может превратить негатив в позитив. В конце концов, ну кто станет размещать фотографию собаки под заголовком «жестокий насильник»? Или фото мужчины, жарящего мясо, рядом с заголовком о мертвых котах?

Источник: boredpanda.com «Вдова добилась права использовать замороженную сперму мертвого мужа!»

«Пойман жестокий насильник!»

«Двое жестоких преступников попали на кадры видеозаписи».

Если ваш журнал называется Where («Где»), нужно быть аккуратнее с фотографиями на обложке (Whore — «Шлюха»).

«Некоторые овцы ярче, чем вы думаете». Ниже — «В Сирии было применено химическое оружие: первые свидетельства».

«Полиция разыскивает педофила». Ниже — «Неужели вы не хотели бы вернуться в детство?».

«Выиграйте каникулы своей мечты».

С фотографиями лысых мужчин на обложке нужно быть предельно аккуратными.

«Покажи ей настоящего себя!»

«Мужчина получил 3 месяца тюрьмы за детское порно».

«Мы постоянно трахались!»