Самые смешные провалы в истории газетной верстки 

Плохие новости — это, очевидно, плохо. Но иногда, по недосмотру или же преднамеренно, газетные заголовки, посвященные грустным событиям, могут выглядеть довольно комично.
Взгляните на эти блистательные провалы. Они могут послужить нам отличным напоминанием о том, что иногда такая вещь, как непродуманная верстка, может превратить негатив в позитив. В конце концов, ну кто станет размещать фотографию собаки под заголовком «жестокий насильник»? Или фото мужчины, жарящего мясо, рядом с заголовком о мертвых котах?
Источник: boredpanda.com «Вдова добилась права использовать замороженную сперму мертвого мужа!»
«Пойман жестокий насильник!»
«Двое жестоких преступников попали на кадры видеозаписи».
Если ваш журнал называется Where («Где»), нужно быть аккуратнее с фотографиями на обложке (Whore — «Шлюха»).
«Некоторые овцы ярче, чем вы думаете». Ниже — «В Сирии было применено химическое оружие: первые свидетельства».
«Полиция разыскивает педофила». Ниже — «Неужели вы не хотели бы вернуться в детство?».
«Выиграйте каникулы своей мечты».
С фотографиями лысых мужчин на обложке нужно быть предельно аккуратными.
«Покажи ей настоящего себя!»
«Мужчина получил 3 месяца тюрьмы за детское порно».
«Мы постоянно трахались!»