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Посмотрите на головные уборы на MET Gala
The Blueprint
54 минуты назад
Женский форум
Фото:
The Blueprint
Кажется, главный тренд этого бала — головные уборы: короны — как у Лилли Коллинз, Риты Оры, SZA или кольчуга как у
Оливии Манн
. Похоже, что интерпретации нимбов и богатых головных уборов как у папы римского будут так же популярны, как кресты.
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