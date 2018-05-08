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Посмотрите на головные уборы на MET Gala
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Посмотрите на головные уборы на MET Gala 

The Blueprint 54 минуты назад
Фото: The Blueprint
Кажется, главный тренд этого бала — головные уборы: короны — как у Лилли Коллинз, Риты Оры, SZA или кольчуга как у Оливии Манн. Похоже, что интерпретации нимбов и богатых головных уборов как у папы римского будут так же популярны, как кресты.
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