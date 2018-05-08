Как выглядят девушки, приехавшие работать в Голливуд

Ануш Абрар, швейцарский фотограф иранского происхождения, создал интересный фотопроект под названием «Калифорникация», в котором рассказывается о молодых голливудских девушках, которые готовы на все, лишь бы прославиться и попасть на звездный Олимп. Абрар несколько раз возвращался в Голливуд, каждый раз поражаясь, как сильно людей привлекают слава и богатство и на что они готовы, чтобы достичь их.

Фотограф решил сосредоточиться на женщинах, полагая, что он «чувствует», что у них больше шансов на успех.

Однако эти шансы выливаются лишь в появления на ТВ-шоу, в рекламных роликах, рекламных кампаниях нижнего белья и на разворотах эротических календарей.

Его фотографии раскрывают всю реальность того мира, в который так стремились эти девушки.

Зачастую им приходится позировать практически голыми для мужчин-фотографов и при этом жить в мотелях или дешевых квартирах, потому что они приехали издалека и не могут пока позволить себе жилье получше.

С этими «искательницами славы» Абрар встречается на кастингах и различных мероприятиях.

Некоторые приходят к нему сами, когда он дает рекламу о бесплатной фотосессии.

«С помощью ухода за телом, постоянных тренировок в спортзалах и даже пластической хирургии они пытаются создать идеальную картинку, которая подошла бы продюсерам и большим шишкам в мире шоу-бизнеса», — говорит фотограф.

«Я не осуждаю их. Я просто сторонний наблюдатель».

«Я думаю, что они жертвы обстоятельств и собственных желаний».

Девушки гонятся за идеей совершенства красоты, которая так распространена в Голливуде.

Очередная ничего не значащая фотосессия.

«Голливуд — это мир, в котором любая заметность идет на пользу и приравнивается к успеху», — говорит Абрар.

Все эти девушки пойдут на многое, лишь бы достичь своих «высот».

Зачастую они не попадут дальше, чем на обложки для дешевых мужских журналов и в автосалоны.

Искательницы славы давно стали жертвами голливудской машины.

Такие девушки все свои дни проводят, бегая с кастинга на кастинг, и не остановятся ни перед чем, лишь бы засветиться.

На этот фотопроект у Абрара ушло десять лет и шесть поездок в Голливуд.