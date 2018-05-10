Пятеро детей пропало в Приморье

Жителей Приморья просят помочь в поиске пропавших детей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на волонтерскую организацию «Примпоиск».

Так, 23 апреля пропала Служенко Екатерина 2000 года рождения. В 12.25 она самовольно покинула КГКУ «Центр содействия семейному устройству» села Новогордеевка Анучинского района, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 18 лет, рост 158-160 см, средней полноты, волосы черные до плеч.

Была одета: бордовые замшевые кроссовки, черные лосины, серая кофта, березовая куртка с черным воротником.

Отмечается, что девушка может находиться во Владивостоке.

22 апреля текущего года самовольно покинула СРЦН «Парус Надежды» Гусак Ирина 2003 года рождения. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волос темно-русый до плеч, глаза карие, сутулится.

Была одета: черные джинсы в обтяжку, темно-синяя куртка, кроссовки темно-синие.

Ильина Елизавета 2003 года рождения ушла из дома 5 мая 2018 года, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 163 см, плотного телосложения, волос темно-русый ниже плеч, глаза карие.

Была одета: плащ темно-зеленого цвета, джинсы синие, футболка белая, кроссовки черные.

Григорович Вадим 2000 года рождения 6 мая 2018 года около 18.15 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волос русый короткий, глаза карие, нос курносый.

Был одет: куртка зеленая до пояса, брюки черные, ботинки или кроссовки темного цвета. При себе имел: рюкзак черно-синего цвета.

Марьенко Артем ушел из дома 15 апреля 2018 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, волос русый, глаза серые.

Был одет: куртка зеленого цвета, джинсы голубого цвета, олимпийка черного цвета с белыми полосками, кроссовки серого цвета с желтыми полосками.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении детей, просят позвонить по телефонам: 02, 102 — полиция, 8-924-732-03-00, 8-962-334-51-07 — волонтеры или написать на почту: primpoisk25@gmail.com.