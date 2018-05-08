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Что такое йога?
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Что такое йога? 

Fiteria 26 минут назад
Историческая справка о йоге Упоминания философии йоги относятся к периоду Индской цивилизации порядка 3300-1700 года до н. э. Принадлежность к этой эпохе позволили установить найденные археологами печати с изображением фигур в медитативных позах. Впервые понятие йоги встречается в собрании «Ригведа» — памятнике индийской литературы. Впервые, как одна из школ индуистской философии, йога была изложена в «Йога-сутрах», и получила название раджа-йога, как одна из древнейших практик. Особенности йоги Техника занятий рассматривается как целостное направление, включающее не только физические упражнения «асаны», но и технику дыхания и концентрации. Йога не имеет возрастных и гендерных ограничений, однако разделяется в зависимости от уровня подготовки занимающегося. Начинающие заниматься этой техникой, как правило, практикуют этот этап около 3 лет.
Особенности занятий в классах для начинающих включают тщательное изучение не только самих техник выполнения упражнений, но так же их названий и переводов. Занимающиеся могут в течение 5 лет практиковать один и тот же уровень, постигая асаны и комплексы, пока не достигнут совершенства выполнения.
Йога хороша также и тем, что не требует специальных приспособлений. Достаточно иметь удобное место для занятий, гимнастический коврик и возможность создать расслабляющую обстановку для медитаций. Влияние йоги на организм Начиная заниматься практикой йоги, любой человек будет ощущать на себе постепенные изменения как физического состояния, так и отношения к миру в целом. В качестве основных изменений в первые годы практики можно отметить:
Дискомфорт и небольшие болевые ощущения в мышцах после нескольких первых занятий. Со временем тело привыкнет к нагрузкам.
Ощущения включения в работу крупных групп мышц. Со временем человек постигает искусство управления и мелкими мышечными группами.
Умение «выключать» определенные мышцы и задействовать необходимые в процессе выполнения асан.
Контроль дыхания, что необходимо для правильного выполнения упражнений.
Умение очищать разум от ненужных мыслей, познание основ медитации, овладение техникой расслабления.
Практика особенно показана людям, имеющим проблемы с концентрацией, не умеющим справляться со стрессом.
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