Что такое йога?

Историческая справка о йоге Упоминания философии йоги относятся к периоду Индской цивилизации порядка 3300-1700 года до н. э. Принадлежность к этой эпохе позволили установить найденные археологами печати с изображением фигур в медитативных позах. Впервые понятие йоги встречается в собрании «Ригведа» — памятнике индийской литературы. Впервые, как одна из школ индуистской философии, йога была изложена в «Йога-сутрах», и получила название раджа-йога, как одна из древнейших практик. Особенности йоги Техника занятий рассматривается как целостное направление, включающее не только физические упражнения «асаны», но и технику дыхания и концентрации. Йога не имеет возрастных и гендерных ограничений, однако разделяется в зависимости от уровня подготовки занимающегося. Начинающие заниматься этой техникой, как правило, практикуют этот этап около 3 лет.

Особенности занятий в классах для начинающих включают тщательное изучение не только самих техник выполнения упражнений, но так же их названий и переводов. Занимающиеся могут в течение 5 лет практиковать один и тот же уровень, постигая асаны и комплексы, пока не достигнут совершенства выполнения.

Йога хороша также и тем, что не требует специальных приспособлений. Достаточно иметь удобное место для занятий, гимнастический коврик и возможность создать расслабляющую обстановку для медитаций. Влияние йоги на организм Начиная заниматься практикой йоги, любой человек будет ощущать на себе постепенные изменения как физического состояния, так и отношения к миру в целом. В качестве основных изменений в первые годы практики можно отметить:

Дискомфорт и небольшие болевые ощущения в мышцах после нескольких первых занятий. Со временем тело привыкнет к нагрузкам.

Ощущения включения в работу крупных групп мышц. Со временем человек постигает искусство управления и мелкими мышечными группами.

Умение «выключать» определенные мышцы и задействовать необходимые в процессе выполнения асан.

Контроль дыхания, что необходимо для правильного выполнения упражнений.

Умение очищать разум от ненужных мыслей, познание основ медитации, овладение техникой расслабления.

Практика особенно показана людям, имеющим проблемы с концентрацией, не умеющим справляться со стрессом.