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Что такое плавание кролем?
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Что такое плавание кролем? 

Fiteria 26 минут назад
Историческая справка о кроле По некоторым данным стилю кроль более нескольких тысяч лет, однако официальное подтверждение существования техника получила на соревнованиях в Англии в 1844. Его продемонстрировали американские индейцы, что позволило им выиграть. Только в конце 19 века европеец Джон Артур Треджен перенял кроль с некоторыми изменениями.
Позже австралиец Ричмонд Дик Кавилль доработал европейскую технику, сделав ее более приближенной к оригинальной. Этот стиль получил название «австралийский кроль» и позже был усовершенствован Чарльзом Дэниелсом. Стиль Дэниэлса лег в основу общепринятого стандарта современности. Техника плавания кролем Движения в процессе плавания кролем включают в себя попеременную работу рук, ног и технику дыхания. Значимое место занимает и положение тела пловца, которое должно быть приближено к горизонтальному. Чем большую скорость развивает спортсмен, тем меньше угол атаки. Плечевой пояс расположен выше линии таза, что облегчает фазу гребка и включает в работу мышцы туловища. Движения рук Гребки руками дают основную движущую силу в процессе плавания кролем. На силу и скорость движений большое влияние оказывает положение кистей и характер их движений. Положение с высоким локтем позволяет, как бы, опереться на поверхность воды в начальной фазе гребка. Цикл движений руками делится на фазы:
Захват воды. Происходит энергичное опорное движение вперед-вниз и последующий быстрый выход в положение для гребка. Локоть зафиксирован в положении чуть выше кисти, суставы имеют жесткое положение.
Подтягивание и отталкивание. Фаза основной силы гребка. Происходит приведение и разгибание плеча, сгибание и разгибание в локтевом суставе. Кисть выполняет движения под продольной осью тела, ладонь плоская, пальцы сомкнуты. Фаза завершается у линии таза.
Выход. Совпадает с заключительной частью предыдущей фазы. Локоть показывается над водой вдоль линии тела, затем выходит кисть.
Пронос. Выполняется в период гребка противоположной руки. Пронос руки осуществляется в быстром темпе, с ускорением в период входа в воду.
Наплыв. Рука входит в точку между продольной осью тела и условной параллельной линией, проведенной через плечевой сустав. Кисть входит под острым углом и распрямляется в период наплыва. В финальной фазе кисть разворачивается, и рука начинает сгибание в локте.
Движения ног На два гребка руками пловцы выполняют 6, 4 или 2 удара ногами. Конечности перемещаются ритмично, попеременно, сверху вниз. Удары от бедра являются наиболее эффективными, расстояние между стопами может достигать 40 см.
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