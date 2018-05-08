Как заставить себя бегать зимой?

Чередуйте тренировки на улице и в зале

Для того, чтобы заниматься бегом, нужно быть в форме, то есть проводить как минимум три тренировки в неделю. Спланируйте свой зимний тренировочный график с чередованием занятий на улице и в зале, пробежки на морозном воздухе начнут казаться приятным разнообразием.

Подайте заявку на участие в забеге

Выберите любой из забегов, который будет проходить зимой, и запишитесь на него. После такого решения вы не сможете пропустить пробежку, так как побоитесь растерять форму. Вы не будете задавать себе вопросы, ради чего вам нужно вставать утром и идти на холодную улицу, вы будете видеть перед собой цель.

Найдите того, кто будет бегать с вами

Если есть с кем разделить зимнюю пробежку, то поводов пропустить тренировку становится меньше. Тренируясь с кем-то вдвоем, вы не захотите подвести товарища, а если речь идет о совместных забегах в группе, то вы не захотите, чтобы несколько человек смотрели на вас с осуждением. Шансы пропустить занятие стремительно падают.

Каждый день повторяйте свои цели

Никто не бегает просто так, кому-то нужно похудеть или привести себя в форму, кто-то хочет научиться бегать на более дальние дистанции или обрести высокую скорость. Сделайте так, чтобы ваша цель никогда не выходила из головы, повторяйте ее постоянно, с утра и до самого вечера, даже в свободные от тренировок дни.

Пообещайте себе всегда быть в форме

И вспоминайте об этом обещании каждый раз, когда захотите перевести будильник на более позднее время. Проведенное в кровати время не способствует поддержанию формы, одни мысли о пропуске занятия будут оборачиваться мощными укорами совести. Каждый выход на пробежку станет подтверждением того, что вы — человек слова.

Продумайте альтернативу на случай плохой погоды

Гололед и метель являются уважительными причинами для того, чтобы не выходить на улицу, но отменять тренировку по причине плохих погодных условий будет плохой идеей. Если в графике стоит тренировка, но погода не позволяет выйти на улицу, проведите альтернативное занятие, к примеру, йога или функциональный тренинг. Продумайте несколько вариантов альтернативных тренировок.

Собирайтесь на пробежку с вечера

Собираясь на занятие в утренней спешке вы подвергаете себя высокому риску не найти что-то нужное и остаться дома или просто передумать.

Когда сумка, одежда и даже завтрак приготовлены с вечера, шансов передумать станет гораздо меньше.

Тренируйтесь по утрам

Непредвиденные обстоятельства и срочные неотложные дела чаще всего возникают в вечернее и обеденное время, не утром. Планируйте пробежки на утреннее время, особенно если у вас очень насыщенный рабочий график и много домашних дел.

Обзаведитесь хорошей зимней экипировкой

Зимняя обувь для бега, термобелье и теплый спортивный костюм выступают в роли стимула. Качественная зимняя экипировка делает пробежки комфортными, помогает сберечь здоровье, а главное, после приобретения новой формы вы не сможете забросить бег, так как не захотите, чтобы деньги были потрачены зря.

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