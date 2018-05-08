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Как заставить себя заниматься спортом?
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Как заставить себя заниматься спортом? 

Fiteria 27 минут назад
Фото: Fiteria
Для того, чтобы ощутить все преимущества занятий спортом, нужно приучить себя к регулярным тренировкам. Если спорт не был частью вашего образа жизни, то адаптация будет происходить скорее через силу, чем по доброй воле. Эти рекомендации помогут вам заставить себя занимать спортом.
Планируйте свое расписание
Если настраиваться на занятия спортом в свободное время, то такого времени может не найтись.
Тренировки нужно вносить в свой график заранее, учитывая основную занятость и предпочтения по времени.
Если вы с трудом просыпаетесь по утрам, то не стоит планировать тренировку на первую половину дня, она не принесет хороших результатов. То же самое относится к вечерним тренировкам для тех, кто сильно устает после работы.
Ищите компанию
Тренировка в компании друга или подруги — это сочетание приятного с полезным. Вы сможете поделиться своими успехами с единомышленником, пообщаться в перерывах, поддерживать и мотивировать друг друга. Пропустить совместную запланированную тренировку будет гораздо сложнее, ведь тогда вы не только нарушите свой график, но и подведете товарища.
Выберите интересный вид спорта
Любое занятие должно приносить удовольствие, только тогда оно станет привычным и полезным. Огромное множество спортивных и фитнес-направлений предоставляет возможность выбора — от энергичного бега на дорожке до размеренной йоги, от интенсивных тренировок по единоборствам до плавных классических бальных танцев.
Взвешивайтесь раз в неделю
Эта рекомендация относится к тем, кто тренируется с целью похудения. Взвешиваться нужно не каждый день, а один раз в неделю, по утрам до завтрака. Вес имеет свойство колебаться в зависимости от времени суток, частые взвешивания станут причиной необоснованных разочарований.
Начинайте с простого
Доведение себя до полного изнеможения и упадка сил вряд ли усилит желание заниматься спортом дальше. Интенсивность первых тренировок должна быть самой минимальной, даже если вы уверены в том, что можете тренироваться дольше и упорнее.
Не сравнивайте себя с другими
У каждого человека свой потенциал и свои возможности, поэтому не нужно сравнивать себя с другом или подругой, даже если это сравнение будет радовать. Сравнивать свои сегодняшние результаты можно только со своими предыдущими результатами, именно так отслеживается прогресс.
Ставьте цели
Спорт помогает разрешить множество вопросов — избавиться от лишних килограммов, выровнять осанку, набрать мышечную массу, стать более сильным, укрепить здоровье. Для каждой цели предусмотрена определенная тренировочная программа, выбрав программу, необходимо ее придерживаться. Результаты приходят только в той ситуации, если человек сконцентрирован на их достижении, а не разменивается на минутные желания.
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