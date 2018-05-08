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Что мешает добиться успеха в беге?
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Что мешает добиться успеха в беге? 

Fiteria 27 минут назад
Фото: Fiteria
Большое количество стартов
Участие в стартах раз в месяц не приведет к повышению показателей и увеличению длины дистанций. Соревнования забирают время, которое можно было бы потратить на качественные тренировки. Профессиональные бегуны, специализирующиеся на марафонах, принимают участие в одном-двух стартах за год. Новичку бега нужно задать себе вопрос, что ему нужно — соревноваться часто или качественно. Если вы хотите улучшать свои результаты на забегах, то от частых стартов придется отказаться.
Использование прежней программы после травмы
Удовольствие от бега неразрывно связано с риском получить травму, повреждения в этом виде порта неизбежны. Сразу же после травмы большинство любителей бега ведут себя правильно — снижают интенсивность занятий, дают себе время на восстановление, делают специальные упражнения. Но как только боль перестает беспокоить, многие сразу же возвращаются к той программе, подводя себя к новым повреждениям. Правильным решением будет проанализировать предыдущие тренировки, понять, что привело к травме и исключить эти факторы. Обращать внимание нужно на все аспекты — покрытие поверхности, по которому бегаете, качество спортивной обуви, интенсивность тренировок, суммарная дистанция за неделю, периодичность тренировок, каденс.
В программе обязательно должны присутствовать укрепляющие упражнения на все группы мышц.
Желание постоянно увеличивать свои показатели
Это желание оправданно, но только не в то ситуации, когда бегун планировать сокращать время на полчаса во время каждого марафона или полумарафона. Когда вы заставляете себя преодолевать слишком высокие нагрузки, это приводит к истощению и травмам. Присутствие амбиций и желание развиваться — это хорошо, но поставленные цели должны быть адекватными и соответствовать уровню подготовки на данный момент. Свои амбиции лучше воплотить в долгосрочных планах, краткосрочные планы должны быть объективными, будьте гибкими в постановке и достижении промежуточных целей.
Отступления от плана
Если хороший и подходящий по уровню подготовки план не приводит к цели, значит, ему не следуют. Следовать плану — это просто и сложно одновременно, иногда причиной пропуска тренировки становится недостаток силы воли. Один пропуск не принесет большого вреда, но чаще всего за ним следует второй и третий. Если вы говорите себе, что не пойдете на тренировку из-за погоды или плохого настроения, то скорей всего причина намного глубже. Возможно, вас не сильно привлекает поставленная цель, или вы в глубине души сомневаетесь в том, что сможете ее достигнуть. При неуверенности в себе или своей цели помогает изменение подхода, к примеру, использование бега в качестве активной медитации. Сначала следует выработать привычку регулярно бегать без пропуска тренировок, без нее ни одна программа не принесет прогресса.
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