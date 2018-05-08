Смородина черная: сорта, выращивание и уход

Есть такая загадка-анекдот: «Это красная?» — «Нет, черная» — «А почему она белая?» — «Потому что зеленая». О чем идет речь? Конечно же, о черной смородине! Эта чрезвычайно вкусная и полезная ягода давно и нежно любима всеми садоводами. Ее появлением человечество обязано монахам Киевской Руси, которые первыми начали культивировать смородину в монастырских садах с Х века. Впоследствии она перекочевала и в Европу. Смородину употребляют в пищу в свежем виде, консервируют, перетирают с сахаром, варят джемы, варенье, мармелады и желе. Из ее ягод готовят разнообразные напитки от компотов и соков до алкогольных вин, настоек и ликеров.

Черная смородина

Черная смородина — кустарник рода смородин из семейства крыжовниковых.

Корневая система смородины образуется из сильно разветвленных мочковатых корней, которые залегают на 20-40 см в глубину.

Куст состоит из многочисленных разновозрастных веток, расположенных на разных уровнях, благодаря чему куст плодоносит 12-15 лет. Максимальный урожай обычно приходится на шестой год.

Весной почки смородины набухают рано — при температуре +5…+6 оС, зацветает она при +11…+15 оС, поэтому часто поражается весенними заморозками.

Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в опылителях, а также обладают высокой морозоустойчивостью. Однако для улучшения ягод лучше сажать рядом несколько кустов разного сорта, тогда урожай получается высоким, а ягоды крупными.

Листья смородины чрезвычайно ароматны и используются при консервировании и для заваривания чаев.

Ягоды кисло-сладкие, с сильным вкусом и запахом, очень богаты микроэлементами и витаминами, особенно витамином С, полезны для профилактики многих заболеваний.

Посадка черной смородины

Размножают смородину черенками, отводками (смородина очень быстро пускает корни из побегов, касающихся земли), делением куста. Зеленые черенки смородины легко укореняются и пускаются в рост в любое время в течение вегетационного периода. Но лучше всего сажать черную смородину осенью, в начале октября. До весны растение приживется и весной хорошо примется в рост.

Схема осенней посадки черенков черной смородины. Фото с сайта feedram.club

Почва для черной смородины должна быть достаточно плодородная, желательно со слабощелочной реакцией, лучше всего легкие суглинки. Сажать лучше на освещенных местах, но допустимо небольшое затенение (ягоды в тени будут менее сладкими и урожай поменьше).

Почву готовят перекапыванием и внесением удобрений.

Расстояние между растениями должно быть до 1,5 м.

Посадочную яму делают на 40 см в глубину и 50 см в диаметре.

В яму выливается 1/2 ведра воды, после посадки саженцы поливают еще полуведром воды и прикрывают почву торфом, навозом или перегноем. Корневая система у смородины поверхностная, поэтому она очень чувствительна к влажности верхнего слоя почвы и очень влаголюбива. Но застоя воды быть не должно.

Уход за черной смородиной

Черная смородина нуждается в ежегодных внекорневых подкормках в период цветения и формирования завязей. Смородина лакома для самых разных вредителей и часто подвержена грибковым заболеваниям, поэтому нужно периодически проводить профилактику кустов и опрыскивание. В остальном уход стандартный — поливы, рыхление, прополка, удаление сорняков. Особенно смородина страдает от соседства с ползучим пыреем.

Обрезка черной смородины

С момента высадки на постоянное место куст регулярно обрезают, на побегах оставляют 2-4 хорошо развитые почки (высота обрезки 10-15 см). Через год вырезают всю мелкую поросль, недозрелые и слабые побеги. Оставляют до 4 самых развитых побегов нулевого порядка, которые впоследствии сформируют скелетные ветки. На третьем году, когда образуется много веток первого порядка, обрезаются все лишние и оставляются до 5 наиболее сильных веток. Примерно на 4-5 год у куста должно быть 15-20 скелетных веток, которые потребуют ежегодной санитарной и омолаживающей обрезки. Разные сорта черной смородины растут и плодоносят по-разному. Поэтому их делят на 3 группы обрезки:

1 группа. У сортов, принадлежащих к 1 группе, каждый год отрастает множество нулевых побегов от корня, но способность к ветвлению у них слабая. Поэтому при обрезке эти однолетние ветки укорачивают очень сильно, практически на 1/3, что усиливает ветвление. Ветви сортов этой группы быстро стареют, и полностью вырезают 4-летние побеги.

2 группа. У сортов этой группы нулевые побеги растут плохо, в малом количестве, однако скелетные ветви хорошо ветвятся. Из-за этого сложно получить куст с достаточным числом разновозрастных побегов. Чтобы исправить ситуацию, нулевые побеги практически не обрезают, но для увеличения их количества и усиления роста срезают старые ветви (даже еще плодоносящие) и удаляют волчки на них. Такие сорта плодоносят дольше, вырезаются ветви в возрасте 5-6 лет.

3 группа. Сорта третьей группы — нечто среднее между первой и второй, они дают среднее количество нулевых побегов и ветвятся средне. Побеги долговечны и плодоносят около 6 лет. Обрезают их как и 2 группу, но чуть больше укорачивают.

Обрезка смородины. Фото с сайта ok.ru. Рис.1: а) 1-летний саженец; б) 2-летний куст; в) и г) укорачивание побегов. Рис. 2: а) До омолаживающей обрезки; б) после омолаживающей обрезки; в) обрезка запущенного куста

Процесс летней обрезки смородины подробно показан в следующем ролике:

Сорта черной смородины

По всем континентам от Америки до Евразии в зонах холодного и умеренного климата растет и плодоносит смородина 150 видов и сортов. На постсоветском пространстве произрастает 37 из них, почти все со съедобными ягодами.

Черная смородина

Самыми зимостойкими, а значит, пригодными для выращивания в северных регионах, считаются традиционные сорта: 'Неаполитанская', 'Лия плодородная', 'Кент', 'Голиаф', 'Боскопский великан'.

'Белорусская сладкая'. Сорт ранний, самоплодный, имеет крупные ягоды. Устойчив к почковому клещу и антракнозу.

'Боскопский великан'. Срок созревания среднеранний. Куст раскидистый, средней величины. Основание листа имеет глубокую выемку. Плоды сладко-кислые, крупные.

'Восьмая Девисона'. Имеет средний срок созревания, культивировать можно во многих регионах. Куст средних размеров. Характерная примета сорта — сильно изогнутые по главной жилке листья. Плоды сладкие, крупные с тонкой кожицей.

'Валовая'. Сорт поздний, куст выше среднерослого. Очень крупные ягоды до 5 г весом. Десертный сорт с высокой урожайностью. Устойчив к грибковым заболеваниям, к клещу устойчивость средняя.

'Кент' ('Болдуин'). Поздний сорт. Кусты слабо раскидистые, низкорослые. Крупные листья имеют большую заостренную среднюю лопасть. Плоды кисловатые крупные. Высокая урожайность.

'Московская'. Сорт ранний, самоплодный, зимостойкий, с крупными ягодами и средней урожайностью. Устойчив к махровости и почковому клещу.

'Орловская серенада'. Сорт среднепоздний. Имеет ягоды средней величины, обладает высокой урожайностью. На редкость устойчив к болезням и вредителям.

'Памяти Потапенко'. Куст среднерослый, раскидистый, среднего срока созревания. Очень крупные ягоды с хорошим вкусом. Повышенная устойчивость к грибковым болезням и клещу. Средняя урожайность.

'Премьера'. Ранний сорт. Куст выше среднерослого, крупные ягоды десертного вкуса. Высокая урожайность. Недостаточно устойчив к мучнистой росе, но устойчив к клещу.

'Приморский чемпион'. Ранний сорт, получен путем скрещивания сортов 'Алданский виноград' и 'Лия плодородная'. Мощный куст с крупными, морщинистыми светлыми желто-зелеными листьями. Крупные круглые или овальные плоды на длинных кистях с кисло-сладким вкусом, не имеют запаха, характерного для черной смородины. Высокая урожайность и зимостойкость.

'Сокровище'. Средний срок созревания. Куст компактный невысокий, хорошего вкуса крупные ягоды. Высокая урожайность. Мучнистой росой и почковым клещом поражается средне.

'Чародейка'. Сорт среднего срока созревания. Крупный куст с очень крупными блестящими ягодами десертного вкуса. Высокая урожайность и устойчивость к болезням и вредителям.

Есть и другие сорта черной смородины — 'Вологда', 'Голубка', 'Глобус', 'Граненая', 'Дегтяревская', 'Дачница', 'Добрыня', 'Изюмная', 'Коронация', 'Лакстон'.

И это только малая часть из всего многообразия сортов. Сорт черной смородины 'Зеленая дымка'. Очень урожайный, со сладкими ягодами.

Сорт черной смородины Зеленая дымка, фотография Николая Лазуна

Сорт черной смородины 'Зеленая дымка', фотография Николая Лазуна Сорт черной смородины 'Багира':

Сорт черной смородины Багира, фото Николая Лазуна

Сорт черной смородины 'Багира', фото Николая Лазуна Высокоурожайный, самоопыляющийся сорт, ягоды не опадают, вкус кисло-сладкий. А какие сорта черной смородины растут в вашем саду?