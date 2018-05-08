«Нарисуйте мне портрет ребенка по УЗИ»: что еще просят изобразить самарцы в шаржах

Довести до слез, удивить, обрадовать, поженить, вылечить и даже раздеть догола. Всё это могут самарские шаржисты. С наступлением тепла многие из них творят на свежем воздухе. Мы поговорили с художниками и узнали, как веселые картинки способны поменять жизнь.

Жених-то не настоящий!

Чаще всего шаржи рисуют в подарок к празднику, дню рождения или памятной дате. Забавная история, которой поделилась с 63.ru художница Дарья Ушкова, связана со свадебным шаржем.

На подмену жениха на шарже клиенты не обратили внимание

— Заказали мне ребята шарж в подарок своим друзьям к бракосочетанию. Девушка скинула через интернет фотографии, где было много людей. Невесту в нарядном платье узнала сразу. И на каждой фотографии рядом с ней был молодой человек в костюме. Я почему-то подумала, что это и есть жених. Нарисовала шарж на них двоих. А забирать работу приехала не сама заказчица, а ее парень с друзьями. Они из Новокуйбышевска. Получается, далекий путь проделали. Вот показываю им шарж и понимаю: что-то тут не то. Жених на рисунке подозрительно похож на молодого человека заказчицы, который приехал за работой. И парень с друзьями тоже смотрят и говорят: «Надо же, как жених на тебя похож». Ну вроде как понравилось им. Забрали. Разъехались. И тут до меня доходит, что я нарисовала не настоящего жениха, а вот этого молодого человека, который и забирал шарж. Некрасиво получилось: невесту рядом с гостем нарисовала, — вспоминает Дарья Ушкова.

Дарья Ушкова вдохновение черпает и от общения с волжской природой

Ко всеобщему удовольствию, запутанная история закончилась благополучно. Дарья позвонила заказчице, рассказала о своих подозрениях и попросила прислать фотографии, где жених изображен только один.

— Я перерисовала шарж. Как бонус приложила рамочку. Людям в итоге понравилось. В общем, вот так я заработалась из-за плотного графика, — признается художница.

В шаржах художники используют известные художественны образы

Почему молодой человек, которого изначально изобразили на шарже, не сказал об ошибке сразу — остается только гадать.

Впрочем, в дистанционной работе случаются и удивительные совпадения, считает художница Катерина Потапова.

— Присылают фотографии по интернету, рассказывают кратко о человеке по телефону, чем занимается. Когда приходят забирать шарж, видят картинку и говорят: «Катя, как ты узнала, что он именно так ключами делает?». Или: «Представляешь, Кать, она открывает дверь и стоит в таких же туфельках, которые ты нарисовала. Как ты угадала?». Люди связывают процесс рисования с волшебством, — улыбается Катерина.

Катерина Потапова часто «угадывает» своих героев, даже не видя их вживую

Вот что шарж животворящий делает!

Бывает так, что шаржи не только веселят, но и доводят до слез и даже лечат. Катерина Потапова уверена в этом. Художница регулярно рисует участников и гостей Грушинского фестиваля.

— Знаете, получается, что эти веселые картинки выливаются в такие глубокие истории. Стою на Грушинской поляне, рисую. Жара. И вот подходит очередь одной женщины. Смотрю, а у нее слезы текут из глаз. Спрашиваю, всё ли с ней хорошо. А она отвечает, что недавно вернулась из Иерусалима: «Там такое блаженство было на рассвете, состояние непередаваемое. Вот я сейчас встала перед вами, и мне так же хорошо, как и там. Спасибо вам большое». Там же, на Грушинском, приходили ко мне и «лечиться». Говорили: «Катя, ты меня в прошлом году рисовала. Мне было так плохо-плохо. А ты меня нарисовала, и стало так хорошо. А в этом году я даже не выступаю. Нарисуй меня, пожалуйста, еще», — рассказала шаржистка.

Очаровашки!

Отдельная тема — это шаржи на корпоративах. Желающие обычно не просто ждут своей очереди, но и активно делятся впечатлениями, опасениями, обсуждают с коллегами, кто как вышел.

— Помню, одна девушка стоит рядом, нервничает и всё причитает: «Ой, я такая страшная, я так плохо выхожу на фотографиях!». Народ вокруг уже изнывает стоит: «Что ты заладила?». И вот наступает ее очередь. Она садится, у нее текут слезы. Натурально ревет. Срывное состояние. И вот я разворачиваю к ней готовый шарж, и она говорит: «Я что, такая красивая?».

Впрочем, по словам художницы Анны Есиповой, не одни только девушки переживают о том, как получатся на шарже. Вроде бы веселый жанр подразумевает не столько красоту, сколько юмористическое изображение, однако большинство заказчиков хотят видеть себя неотразимыми.

Герои шаржей Анны Есиповой неотразимы

— Недавно делала шарж на парня. Он с печалью смотрит на работу и говорит: «Как ты меня нарисовала? Посмотри на меня, ну я же красивый!». Хотя некоторые наоборот просят, чтобы я их сделала пострашнее, без прикрас! Оторвитесь, говорят, как следует! — улыбается Анна Есипова.

Портрет по УЗИ, шарж в жанре ню и другая экзотика

Есть у самарских шаржистов и истории, которые можно будет рассказывать детям и внукам. Что называется, на века.

— Звонит девушка, просит срочно написать портрет, прямо к завтрашнему дню. Пытаюсь отказать, так как график очень плотный. Начинает уговаривать, и выясняется, что она собиралась заказать портрет своего будущего ребенка, который нужно было нарисовать с УЗИ! На логичный вопрос, почему бы просто не подождать, пока ребенок родится, девушка ответила так: «У нашего папы завтра день рождения, и мне надо подарить ему портрет, где ребенок как бы говорит: „Привет, папа, с днем рождения!“». Естественно, я отказалась, — поделилась Дарья Ушкова.

Художница Анна Есипова тоже коллекционирует забавные пожелания.

«Бременские музыканты»

— Был лысый молодой человек, который попросил нарисовать ему две косички. Или вот недавно молодой человек заказал себя в образе Ведьмака. Это герой популярной компьютерной игры. Супруги из Нового Уренгоя захотели запечатлеть свою пару в виде героев книги о Гарри Потере. Еще из мимишного: была влюбленная девушка из Самары. Она заказала изобразить ее и парня на шарже с заячьими ушками, а бойфренду еще и морковку в руку «дать», — вспоминает Анна Есипова.

Своя романтическая история есть и у художницы Марины Новичковой.

Марина Новичкова познакомилась с супругом благодаря своей работе

— Познакомилась я с мужем, когда рисовала его шарж. Меня наняли работать для гостей на дне рождения его сестры. Вот была я Новикова, а стала Новичкова.

Часто самарцы заказывают семейные шаржи-портреты

Вместе счастливые супруги уже шесть лет, пять из них женаты, двое сыновей.

— Недавно мужчина заказал в подарок своему другу шарж в жанре ню нарисовать. Лицо рисовала по фото, остальное — результат моего художественного видения. Заказчик остался в восторге, одаряемый, думаю, тоже, — уверена Марина Новичкова.