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Рианна, Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие звезды на Met Gala 2018
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Рианна, Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие звезды на Met Gala 2018 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Рианна, Ким Кардашьян, Селена Гомес, Cardi B, Амаль и Джордж Клуни, Джиджи и Белла Хадид, Кендалл и Кайли Дженнер, Брэдли Купер и Ирина Шейк, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Скарлетт Йоханссон, Кара Делевинь, Эмилия Кларк и многие другие.
Что: Бал Института костюма Met Gala 2018.
Где: Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
Когда: 07.05.2018.
Люди говорят: В Метрополитен-музее в Нью-Йорке открыли выставку «Божественные тела: мода и католическое воображение». По такому случаю звезды собрались на традиционный бал. Своим костюмам всех снова поразила Рианна — она вышла на дорожку в рясе и тиаре, как у Папы Римского. Посоперничать в оригинальности с ней могла только Cardi B: певица появилась в очень пышном платье, которое для нее создал дизайнер Джереми Скотт. Впервые вместе в свет вышли Кайли Дженнер и Трэвис Скотт. Кстати, это первый выход Кайли после родов. На балу были и ее сестры Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян, а также мама семейства Крис Дженнер. Не обошлось и без наших любимых парочек: Брэдли Купер был с Ириной Шейк, Синди Кроуфорд с Рэнди Гербером, а Джордж Клуни с женой Амаль.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rianna-kim-kardashyan-bella-hadid-i-drugie-zvezdy-na-met-gala-2018/
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