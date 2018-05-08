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Новосибирцам показали новорождённых лунных медвежат
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Новосибирцам показали новорождённых лунных медвежат 

ngs.ru 34 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило показал новорожденных гималайских медвежат: самку Челси вместе с двумя детёнышами перевели в доступный для посетителей вольер.
«Перевод в другой вольер немного насторожил медвежат. Они держатся рядом с мамой, внимательно осматриваются и принюхиваются. Но биологи зоопарка говорят, что к новому месту наши гималайские медвежата привыкнут быстро, и тогда начнется беготня по брёвнам, кувырки и наблюдение за посетителями», — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Трое медвежат появились на свет ещё в январе, но сколько именно детёнышей родила Челси, сотрудники зоопарка поначалу могли только догадываться.
«Первые два месяца жизни медвежата не покидали укрытия, сама медведица тоже выходила редко. Только в марте малыши впервые показались на улице. Первым из тёплого дома решился выйти, наверное, самый смелый из них. Чуть позже его примеру последовали и два других медвежонка. Когда ветеринарные врачи проводили первый осмотр медвежат, они определили их пол: два мальчика и девочка», — сообщили в зоопарке.
По словам зоотехника отдела хищных животных Светланы Воробьевой, первые прогулки гималайских медвежат были совсем недолгими. Малыши находились на улице ровно столько времени, сколько нужно было медведице, чтобы поесть. Но со временем прогулки медвежат становились всё длиннее.
«Сейчас они подолгу гуляют, едят кашу, активно играют. У каждого медвежонка на груди есть характерная видовая отметина — белая полоса, изогнутая, как полумесяц. Поэтому гималайских медведей называют лунный медведь. Когда детеныши рождаются, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется черным мехом, и пятно на груди становится ярким, светлым», — пояснила Светлана Воробьева.
В зоопарке уточнили, что одного новорожденного медвежонка уже отправили в другой зоопарк по программе сохранения вида. Сейчас с медведицей Челси остаются два малыша — самочка и самец.
Ранее зоопарк объявил о том, что меняет режим работы: в течение мая по субботам и воскресеньям смотреть на зверей можно будет на час дольше, чем в обычные дни.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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