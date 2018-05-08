Похмельный штурм Зимнего дворца: что это было

В прошлом году в нашей стране отметили столетний юбилей Октябрьской революции 1917 года, на семьдесят лет поделившей планету на два противоположных лагеря. Как известно, основным эпизодом революции стал штурм практически не охраняемого Зимнего дворца. Однако за скобками истории остались неоднократные так называемые винные штурмы бывшей резиденции правителей Российской империи, продолжавшиеся месяц после ареста Временного правительства.

Зачем обидели казаков?

Штурм Зимнего дворца начался вечером 25 октября 1917 года (по старому стилю) со знаменитого холостого выстрела крейсера «Аврора». Атаки штурмующих продолжались на протяжении четырех часов с 21 часа 40 минут до 2 часов 10 минут. При этом революционные матросы фактически пытались захватить по большому счету ни кем не охраняемое здание. В то время, пока Временное правительство ожидало для своей защиты верные присяге войска с фронта, в Зимнем дворце находились лишь 137 ударниц женского батальона смерти, три роты юнкеров и 40 Георгиевских кавалеров, проходивших лечение в госпитале, располагавшемся в одном из флигелей дворца. Первоначально планировалось, что Зимний дворец будут охранять казаки. Однако когда выдвинутые ими скромные условия участия в обороне здания были проигнорированы, казаки за несколько часов до штурма покинули помещения Зимнего дворца. Возможно, если бы они остались, мировая история потекла совершенно по иному руслу. Для этого Керенскому требовалось всего лишь гарантировать казакам, что их кровь не прольется зря, а с большевиками будет покончено раз и навсегда. При этом даже оставшиеся для обороны Зимнего дворца силы могли продержаться намного дольше, если бы не роковая ошибка. После нескольких удачно отбытых атак, защитники Зимнего дворца, с минуты на минуту ожидавшие подкрепления из Государственной Думы сами пустили революционеров в здание, ошибочно приняв их за союзников. Вскоре члены Временного правительства были арестованы и увезены из Зимнего дворца. Однако на этом эпопея со штурмом здания не закончилась, а только начиналась. Через неделю на смену революционерам, на штурм Зимнего дворца пошли проходимцы, жаждущие бесплатного алкоголя.

Похмельный штурм

Оказалось, что в подвалах Зимнего дворца находилось огромное количество спиртного, стоившего баснословных денег. Это были как повседневные запасы резиденции Российских императоров, так и раритетные коллекционные вина, коньяки и водки. Об этом знал весь город. Примечательно, что во время первого штурма Зимнего дворца революционные матросы практически не тронули предметы искусства, в то время как коллекция алкоголя понесла свои первые ощутимые потери. Наводнившие город шайки сомнительных личностей, ради запасов винного хранилища были готовы повторять штурм Зимнего дворца хоть каждый вечер. Учитывая, что в подвалах здания находилась пятая часть всего алкоголя города, его ежевечерние штурмы могли продолжаться очень долго. Данный факт, в своих записях с прискорбием отмечал американский журналист Вильямс, который лично участвовал в революционных событиях октября 1917 года. По его словам, буквально каждую ночь к дворцу с боем пробирались неизвестные люди, проламывали кладку стен, чтобы добраться до вожделенного алкоголя. Не зная, как бороться с грабителями фельдфебель Криворученко, охранявший Зимний дворец с подразделением солдат, приказал выставить в проломы в стенах пулеметы и открыть огонь по грабителям. Но, даже данная радикальная мера помогла мало.

Винные реки

Понимая, что от регулярных нападений грабителей штурмующих Зимний дворец ради бесплатного алкоголя избавиться можно только уничтожив спиртное, его попросту слили в Неву. Как писал Л. Д. Троцкий, русло реки и снег у ее берегов стали в те дни красными, но не от крови, а от вина, мутным потоком хлынувшего из подвалов Зимнего дворца. Правда, слили только обычный алкоголь, коллекцию раритетного спиртного не тронули, поскольку ее стоимость составляла несколько миллионов рублей золотом. К тому же коллекция практически не пострадала от грабителей. Около входа в хранилище выставили посты охраны и начали искать покупателей. Однако спустя всего несколько дней, проверяющий с удивлением обнаружил, что охрана хранилища, состоявшая из солдат Преображенского полка пьяна в стельку. Ее тут же заменили военнослужащими Павловского полка. Спустя пару дней ситуация полностью повторилась. Трезвых людей среди охранников Зимнего дворца не было ни одного. Разозленный Луначарский провел экстренное совещание, ускорив поиск покупателей для элитного алкоголя, пока еще было что продавать. В то же время для пресечения самовольного грабежа каждому из солдат начали выдавать по две бутылки элитного вина в день. [С-BLOCK] Тем не менее, в борьбе с повальным пьянством охраны Зимнего дворца, это не помогло. Пили все, даже водители броневиков, патрулирующих Дворцовую площадь. В итоге, элитное спиртное так и не продали. Шведы вознамерившиеся было его купить, отказались ввиду существенной порчи коллекции. Конец винным штурмам Зимнего дворца, продолжавшимся целый месяц, положили матросы Балтийского флота, которым было приказано расстреливать всех пьяных мародеров, встреченных рядом с Зимним дворцом.