Оказывается, надев светоотражающий жилет, можно бесплатно попасть куда угодно

Два обычных австралийских парня — Дэвид и Шон — решили провести социальный эксперимент. Они купили себе пару светоотражающих жилетов и дешевых раций и отправились навстречу приключениям, чтобы проверить, как далеко они смогут во всем этом камуфляже зайти. Результаты поразили даже самих экспериментаторов. С одной стороны, это веселая зарисовка о том, как легко что-то получить бесплатно, но с другой, она наглядно демонстрирует, насколько пугающе легко на самом деле можно пройти через различные системы безопасности. И если честно, учитывая современные реалии, это не может не настораживать…

Источник: VICE

Начать эксперимент было решено в кинотеатре. И что вы думаете? Друзьям совершенно беспрепятственно удалось туда проникнуть. Единственная незадача — смотреть пришлось то, что в это время показывали, то есть «Новогодний корпоратив», который на удивление оказался вполне себе ничего. «Хотя, возможно, тут повлияло настроение от удачно провернутой авантюры», — признаются парни.

Пришло время повысить ставки. Следующая цель — зоопарк. «Никто из нас не верил, что нам это удастся, поэтому мы долго топтались перед входом и курили сигареты, чтобы скрыть волнение. Подход к кассам ощущался как высадка в Нормандии, не меньше». Каково же было удивление друзей, когда они просто прошли мимо касс. Шон даже бросил сотруднику на входе дежурное «здрасьте». «Мы не могли поверить, насколько это оказалось легко», — рассказывает Дэвид. Уже внутри посетители не раз спрашивали их, когда закрывается зоопарк или как пройти к обезьянам.

Однако около вольера с лемурами — любимыми животными Дэвида — его постигло разочарование. Их экспозиция оказалась закрыта по непонятным причинам. «Ко мне подошла семья, интересующаяся, когда откроют лемуров, — вспоминает Дэвид. — Я ответил, что непременно поговорю об этом с менеджментом и достал свою рацию, чтобы „решить вопрос“».

«Есть в униформах нечто, вызывающее у людей наивное доверие», — говорит Дэвид.

Окрыленные своим успехом в зоопарке, друзья решили бесплатно покататься на туристическом автобусе. Но не тут-то было — водителя автобуса не обманешь! Судя по всему, у этого автобуса оказалась лучшая система безопасности во всем Мельбурне.

Уже сидя в пробке по пути домой, Шон вдруг вспомнил, что в этот вечер проходит концерт Coldplay. «Идеально!» — подумали экспериментаторы и поехали к стадиону. Здесь они заменили свои желтые светоотражающие жилеты на оранжевые, чтобы походить на всех остальных «официальных лиц».

Попасть на концерт оказалось не так уж и просто. «На самом деле Шон знал кое-кого за кулисами, и мы решили, что, если дела пойдут совсем плохо, мы просто назовем его имя. Нам пришлось попробовать разные входы и несколько раз разворачиваться на 180 градусов, но, на удивление, мы все-таки оказались внутри. Тут уже Шон отправил СМС своему другу, который посчитал нашу авантюру с жилетами весьма нелепой и компрометирующей, но, тем не менее, раздобыл нам временные пропуска».

«До этого я не был особым фанатом Coldplay, — делится впечатлениями Дэвид. — Но в этот день многое изменилось». Подводя итог своего эксперимента, Дэвид говорит, что этот опыт только доказал то, о чем он всегда подозревал: «Вы никогда не узнаете, пока не попробуете». А еще парни дают всем нам один совет: «Идите и купите себе светоотражающий жилет. И это все, что вам нужно знать о жизни».