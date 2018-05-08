Развлекайтесь: как достичь гармонии в жизни и работе

Часто говорят, что важно найти баланс между своим мнением и мнением окружающих. Особенно это актуально для рабочей среды. Настаивать на своем, прислушиваться к другим или все время стремиться идеально балансировать? Ведь от этого зависят карьерные и материальные достижения. К сожалению, универсального совета не существует. Но есть несколько правил, которые помогут вам быть в балансе с собой и окружающими.

Установите свою роль и правила игры

Представьте, что вы пишите сценарий, в котором определяете свою роль, причем по ходу жизни она может меняться. Если вы на старте карьеры — можете играть роль супер-человека: быть героем на ответственной миссии и одинаково успешно успевать по семейным делам. В другой период вы можете выбрать роль Жанны Д’Арк и положить все на алтарь карьеры, а когда-то стать Капитаном Америка, уделяя все внимание внимание ответственным заданиям и социально полезной работе. Исходя из роли определите свои правила игры. Если вы делаете акцент на внимании к семье, то ваши правила — «нет работе по выходным, переработкам и да запланированному отпуску». Если же ваша миссия на данном этапе — покорение вершин, то правила станут «связь 24/7 и 365 дней в году».

Учитывайте опыт других

Имея свои правила, не забывайте принимать во внимание мнение окружающих. Ведь другой человек может дать вам обратную связь и возможность пересмотреть подход к своим рабочим делам, расставить приоритеты по-другому. Иногда это будет даже лучше, чем если бы вы руководствовались только своими установками, ведь вы посмотрите на ситуацию шире. Но для того, чтобы сориентироваться в множестве чужих позиций, стоит включать критическое мышление. Например, опираться на надежные источники и проверенные рекомендации, узнать несколько точек зрения на одну проблему/задачу. Это поможет найти оптимальное и иногда инновационное решение.

Пытаться сохранить баланс общения

В погоне за балансом не стоит забывать и про общение: обратите внимание на то не нарушили ли мы сами внешний баланс общения с коллегам и подчиненным. Если где-то пришлось поднажать, добиться результата или склонить к своей точке зрения, стоит компенсировать напряженный момент позитивной энергией общения. Сказать «спасибо» за помощь, уделенное время, либо похвалить, да и просто сделать немного поговорить на нейтральные позитивные темы вроде лучшей страны для отдыха, рецепта пирога или новой системы тренировок в корпоративном спортклубе.

Поменять отношение, когда больше ничего нельзя поменять

Есть ситуации, когда ваше мнение и правила перечеркиваются. Например, начальник звонит вам с просьбой выручить в форс-мажорной ситуации и срочно выйти на работу в выходной или помочь с прилетевшей важной задачей от клиента поздно вечером в пятницу.

Совет в этих обстоятельствах — поменяйте отношение к ситуации и посмотрите на происходящее под другим углом. Как говорили стоики, если мы не можем контролировать то, что с нами случится, то мы можем управлять своей реакцией на это. Если мы понимаем, что сейчас наши правила отменяются, лучше взглянуть на ситуацию стоически и где-то даже героически.

И последний совет: чем больше вы гонитесь и задумываетесь о балансе между своей и чужой точки зрения, тем сложнее становится жить. Чувствуете, что эта погоня начала утомлять и перестала улучшать вашу жизнь? Вспомните, что дело не в идеале, а в получении удовольствия на жизненном пути. Поэтому лучше живите настоящим.

Читайте также

Остаться в живых: пять ситуаций в бизнесе, которые нужно преодолеть Пирамида потребностей: как построить карьеру мечты Играть по-крупному: как построить карьеру в корпорации