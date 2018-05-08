Кто еще остался из знаменитой семьи Шамахмудовых

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik , Дилшода Рахматова. В эти дни в столичном Саду дружбы устанавливается памятник семье Шамахмудовых.

Холида (Ольга) Шомахмудова со своим семимесячным внуком Мухаммадумаром

Они остались в истории как семья, показавшая высшую степень человечности. Дед Шоахмад и бабушка Бахри в годы войны взяли 13 детей и после войны еще троих. В этой интернациональной семье жили Хабиба, Вова и Шухрат — русские, Хамидулла — украинец, Рафик, Рахматулла — татары, Холида — молдаванка, Самуг — чуваш, Йулдош, Эргаш — евреи, Халима — казашка, Коравой, Неъмат, Муаззам, Хакима, Улугбек — узбеки. Журналистлар Фозил Фарҳод ва Илмира Зайниддинова

Журналисты Ильмира Зайниддинова и Фозил Фарход в целях подготовки репортажа про нынешнюю жизнь этой семьи направились в махаллю «Жарарик» в Ташкенте.

На вопрос, кого удалось найти из семьи Шамахмудовых, Фозил Фарход ответил, что ему удалось найти троих детей.

"Халида опа, сын Йулдаш и младшая дочь Халима живы. Халима отказалась от интервью. С Йулдош ака пока не смогли связаться, потому что его с трудом нашла прабабушка из Украины, и сейчас он поехал к ней", — сказал журналист.

Журналист Фозил Фарход и сын Рафика Шомахмудова Тохирджон Шомахмудов

Корреспондентам удалось связаться с еще одним потомком этой знаменитой семьи, сыном Рафика Шамахмудова — Тохиржоном Шамахмудовым.

"Услышав, что памятник семье Шамахмудовых переносят в Сад дружбы, бабушка Халида очень обрадовалась", — продолжил свой рассказ Фозил Фарход.

Активисты махалли, где живут Шамахмудовы, вспоминали, как они обращались в правительство с просьбой перенести этот памятник в свою махаллю. На улице Ташкуча в махалле «Жарарик» жители очень дружны. Много интернациональных семей, и эта традиция до сих пор продолжается. И старшие, и младшие, и даже трех-четырехлетние девочки с гордостью говорят: «Мы Шамахмудовы»…

— Что вы спрашивали у Ольги-Халида опа?— поинтересовалась я.

— Мы спрашивали про ее маму. «Мама мне часто снится. Она в белом платке, в чистой одежде. Мама в раю», — ответила она. Также она сказала, что читает Коран за упокой ее души.

Еще Халида опа вспомнила, как после войны за ней приехал ее брат, хотел забрать. «Теперь не поеду», — сказала она и осталась.

"Мы довольно долго беседовали, и кажется, Халида опа немного устала. Ей в эти дни исполняется 81 год…. Перед тем как мы ушли, она еще раз сказала, что памятник переносят и благословила нас на чистом узбекском языке", — рассказал Фозил Фарход.

Аксакалы махалли рассказали, что Халида завещала своим родным, чтобы ее похоронили по мусульманским обычаям. Для этого она сходила в Управление мусульман и получила на это разрешение.

Склоняем головы перед подвигом наших предков…

Каждая семья и каждый человек, живущий в Узбекистане, должны повторно осознать и понять, насколько дорого обошлась победа над фашизмом во Второй мировой войне.

В те годы полтора миллиона человек из 6,5-миллионной республики ушли на фронт. Это значит, что почти из каждой семьи кого-то оторвали, в каждой семье осталось плачущая мать, с надеждой ждущая своего сына, мужа.

"На станцию привозили из западных регионов тысячи эвакуированных, раненых. Их нужно было где-то разместить. Ташкентцы принимали всех как своих родных. Однажды стало известно, что едет состав с детьми из блокадного Ленинграда. На вокзал пришли тысячи узбекских женщин. Они просили, требовали и умоляли дать изголодавшихся детей им на опеку", — эти строки взяты из «Заметок военного коменданта», — говорит Фозил Фарход. Вспоминается еще одно произведение:

Ты — не сирота

Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!

Словно доброе солнце, склонясь над тобой,

Материнской, глубокой любовью полна,

Бережет твое детство большая страна.

Здесь ты дома. Здесь я стерегу твой покой.

Спи, кусочек души моей, маленький мой!

Я — отец! Я что хочешь тебе подарю,

Станут счастьем моим. Все заботы мои…

Эти строки поэта Гафура Гуляма посвящены детям — сиротам войны. Да, Узбекистан принял более полутора миллионов человек. Они будто бы заполнили места тех полутора миллионов сыновей, ушедших на фронт. Будто бы это успокоило опустевшие сердца нашего народа… А эвакуированные нашли себе кров, свою новую семью, новых родителей и новую Родину!

По статистике, среди эвакуированных было 400 тысяч детей, из них 200 тысяч — сироты. Узбекские семьи приняли их, и, как говорится, «делили один изюм на 40 кусочков». Дети нашли здесь доброту. Это еще одно доказательство того, что наш народ очень любит детей.

Семья Шамахмудовых из Ташкента — одна из таких семей. Они стали примером и во время войны приютили 13 детей, оставшихся без родителей, и еще троих после войны. В объятиях Шоахмад ака и Бахри выросли русские, беларусы, украинцы, татары, молдаване, евреи, латыши, казахи и чуваши. Сегодня дети и внуки этой семьи разговаривают на узбекском и живут в махалле «Жарарик» города Ташкента.

И еще одна радостная новость — памятник семье Шамахмудовых в эти дни установлен в Саду дружбы в центре города Ташкента.

Побывавшие в пекле войны и служившие в тылу великие дедушки и бабушки, преклоняем свои головы перед вами!

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