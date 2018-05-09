Памятник семье Шамахмудовых в Ташкенте вернулся на историческое место

В центре Ташкента открыли памятник узбекской семье Шамахмудовых, передает телеканал «МИР 24».

В начале Второй мировой войны кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена усыновили 15 детей. Среди них были русские, белорус, молдаванин, украинец, еврейка, латыш, казах и татарин.

Памятник, ставший символом милосердия узбекского народа, демонтировали 10 лет назад. В прошлом году местные власти решили вернуть скульптурную композицию на историческое место — на площадь перед Дворцом «Истиклол» (бывший Дворец дружбы народов). Рядом с памятником установят флагшток высотой 60 метров, на котором будет развиваться флаг Узбекистана.

Всего в годы войны семьи из Узбекистана усыновили более 4,5 тысяч детей-сирот.

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