Как психологически подготовиться к родам

Огромная доля всех волнений беременных женщин связана с родами. Само состояние беременности медленно, но верно приближает нас к этому событию. И чем оно ближе, тем сильнее наши тревоги: как пройдёт, справлюсь ли я, не случится ли осложнений, смогу ли я быстро восстановиться и вообще про то, как прожить этот момент. Каждые роды — это отдельная история конкретной женщины, не бывает одинаковых родов. У каждой из нас этот момент окрашен в тона наших эмоций и ожиданий, он неповторим и удивителен. И конечно, каждой будущей маме хочется максимально подготовиться к этому дню.

Отпускаем сознательный контроль и доверяем себе

Чем больше инструментов у нас есть для того, чтобы помогать себе в родах, тем меньше наша тревога. Поэтому я очень поддерживаю женщин в желании ходить на различные курсы подготовки, но не для того, чтобы вызубрить «матчасть», а чтобы почувствовать устойчивость внутри себя и снизить эту тревогу. Невозможно родить на «пятёрку», можно лишь научиться слушать своё тело, осознавать свои чувства и помогать самой себе пройти этот путь.

Невозможно родить на «пятёрку», можно лишь научиться слушать своё тело, осознавать свои чувства и помогать самой себе пройти этот путь.

Кроме физических навыков и знаний, таких как техники дыхания в родах, определённые позы и упражнения, облегчающие схватки, массаж и самомассаж, существует ещё психологическая подготовка. К ней относят работу со страхами, работу по осознанию своих ощущений и доверию к своему телу, различную арт-терапию и даже медитацию. Я считаю, что хороши любые средства, которые помогают вам слышать свои ощущения, доверять своему телу и расслабляться. Ведь по сути, процесс родов основывается на отпускании сознательного контроля над ситуацией и погружении в себя.

Доверие к своему телу

Женское тело 9 месяцев трудится над построением нового человека. Нам кажется, что роды — самый трудный этап на пути к новой жизни, но на самом деле это не так. Именно период зачатия и беременности является для тела наиболее трудозатратным, потому что в эту работу на длительный период включаются все органы и системы организма. И вот представьте, ваше тело весь этот долгий период сохраняло внутри вас вашего ребёнка, меняло свой гормональный фон, сообщало различными симптомами о своих потребностях (токсикоз и пристрастие к различным продуктам), и теперь самое лучшее, что вы можете сделать, это позволить вашему телу родить ребёнка. А это значит довериться ему, поверить, что телу хватит сил и мудрости с этим справиться. В свои 24 года, рожая первого ребёнка, я ожидала, что роды будут как по книжке. Я очень беспокоилась, что у меня то затихают, то усиливаются схватки, переживала, что перед родами не опустился живот, в моей голове постоянно стояли стандарты того, как положено рожать. А моё тело делало это по-другому, по-своему. Я вся сжималась от мысли, что не могу контролировать этот процесс, и мне было очень страшно. Конечно, это имело последствия, роды были не самыми удачными. Второй раз мне удалось поверить в то, что тело лучше разума разбирается в процессе рождения детей. Я смогла прислушаться к себе, не давать оценок своему состоянию, а просто слушать ощущения и помогать телу их проживать. Я мычала и гудела на схватках, меняла положение тела так, как мне хотелось, а не так, как учили на курсах (например, мне категорически не подошёл хвалёный фитбол, а вот импровизированное подтягивание на руках мужа пошло на ура). У меня получилось дать себе время, не торопить, и во второй раз я смогла родить легче, несмотря на то, что роды были дольше и болезненнее.

Мы привыкли оценивать себя, и часто не в лучшую сторону. То ноги у нас коротковаты, то кожа плохая, то растяжки на животе проступили.

Способность доверять себе и своему телу открывает для нас много возможностей для самопомощи, ведь если умеешь слышать и доверяешь самой себе, то не нужно сверяться с правильными методиками и книгами. Выбирая, как себя вести, чем себе помочь, можно всегда прислушаться и почувствовать, чего именно хочется в данный момент: сменить позу, постоять под душем, помычать в голос и т.д.

Как научиться доверять своему телу?

Чтобы научиться доверять своему телу, нужно для начала с ним познакомиться. Мы привыкли оценивать себя, и часто не в лучшую сторону. То ноги у нас коротковаты, то кожа плохая, то растяжки на животе проступили. Ближе к родам мы ощущаем сильную усталость от своего положения, наши движения ограниченные и неторопливые. Для того чтобы немного познакомиться с ресурсами своего тела, попробуйте заметить для начала сильные качества своего тела, которые однозначно могут помочь в родах. Запишите 5 таких характеристик. Поблагодарите своё тело за то, что оно ими обладает. А теперь подберите к этим качествам противоположности. Например, если одно из ваших сильных качеств «бодрость», то противоположностью для него может быть сонливость или усталость. И теперь, когда вы подобрали все 5 противоположностей, попробуйте подумать, как вы можете использовать их в своих родах. Какой скрытый ресурс может обнаружиться в них? Например, в противоположной для бодрости — усталости для меня есть скрытый смысл. Наши усталость или сонливость помогают остановиться, заметить, что нам уже тяжело, и начать копить силы. Знакомство с собой — захватывающая наука, когда начинаешь изучать не что-то отстранённое, а себя. Во время беременности все природные силы нашего тела как раз направлены на то, чтобы учиться слышать себя. Попробуйте воспользоваться этой возможностью, начните с интересом изучать себя, вполне вероятно, что ваше тело с готовностью отзовётся на ваш порыв.