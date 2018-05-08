5 доказательств того, что каждая женщина превращается в свою мать

Мужчины часто говорят, что нужно посмотреть на мать девушки, чтобы увидеть свою подругу в будущем. Эти снимки еще раз доказывают данное правило. Ведь на них матери и дочери похожи даже больше, чем они могли подумать.

Старение не самым лучшим образом отражается на внешности женщин. С годами яркие глаза постепенно тускнеют, блестящие волосы седеют, а гладкая кожа покрывается морщинами.

Еще труднее видеть это, когда рядом находится дочь — которая выглядит так, как вы в молодости — это постоянное напоминание о потерянной красоте. Между тем ваша дочь наблюдает за старением с любопытством. Ведь, в конце концов, вы живая картина того, что у нее впереди.

Эти матери и дочери думали, что они не похожи друг на друга. Но это было ровно до тех пор, пока их портреты не совместили с помощью компьютера.

И вот что получилось.

Слева: 62-летняя Сара Пирсон, мать троих детей из Лондона, владелец PR-компании. Справа: ее 30-летняя дочь Клемми, директор маминого агентства, тоже живет в Лондоне.

Сара считает, что ее дочь Клемми гораздо красивее, чем она когда-либо была в молодости, а Клемми говорит, что будет счастлива, если с возрастом будет выглядеть как мама.

Слева: 48-летняя Джози О’Рурк, работает заместителем управляющего букмекерской конторой. Она разошлась с мужем и живет в Гастингсе, Восточный Сассекс. Справа: ее 24-летняя дочь Джоди Кларк О’Рурк, работает менеджером и живет в Стратфорде, Восточный Лондон.

Джози не может смириться с процессом старения, тем более что она была очень привлекательной в юности. Женщина проходит процедуры с ботоксом каждый год в течение последних шести лет. Тем не менее Джоди считает, что ее мама по-прежнему великолепна.

Слева: 73-летняя Эстер Саваж, пенсионерка. Она замужем и живет на острове Шеппи в графстве Кент. Справа: ее 43-летняя дочь, Уэнди Брейк, работает детским консультантом и живет с трехлетним сыном на том же острове.

Эстер перестала заботиться о своей внешности после того, как вышла замуж и родила детей. Уэнди считает старение освобождающим фактором.

Слева: 83-летняя Фрэнсис Данскомб, бывшая домоседка, которая стала моделью. Она живет в Суррее и имеет одну дочь, 57-летнюю Тинеку Фокс (справа), состоящую в браке и имеющую трех взрослых детей. Она также живет в графстве Суррей.

Фрэнсис по-прежнему чувствует себя молодой и любит танцевать вокруг дома под музыку. Она никогда не думала, что похожа на свою дочь, пока не увидела компьютерную графику. Тинека считает, что ее мать всегда выглядела ошеломляюще. Она говорит, что ей, к счастью, достались в наследство хорошие материнские гены и здоровые привычки.

Слева: 45-летняя модель Ронда Макинтош, живет с мужем и двумя детьми в Глазго. Справа: ее 15-летняя дочь Дарси.

Ронда говорит, что когда смотрит на Дарси, то ясно видит себя в молодости, и это подобно возвращению в прошлое. В то же время Дарси признается, что это сходство ее очень удивило.