Илон Маск вышел на публику вместе с певицей Grimes. Значит слухи об их отношениях правда?

Мир узнал о новой пассии руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска . Ей стала поп‐певица, известная под псевдонимом Grimes. Прежде об их отношениях ходили слухи, но в понедельник пара появилась на красной дорожке ежегодного мероприятия Met Gala, проходящего в Нью‐Йорке с целью сбора средств на благотворительность.

Их романтическая история началась приблизительно месяц назад с поста в Twitter. Вспомнив про известную в среде технофутурологов дилемму о Василиске Роко, Маск наткнулся на интервью Буше, в котором она создала каламбур благодаря игре слов.

Вообще Василиск Роко — выдуманное существо, которое было упомянуто в споре нескольких футурологов еще в 2010 году. Один из участников дискуссии о перспективах развития новых технологий предположил, что в случае создания полноценного ИИ, он может обидеться на людей, которые препятствовали его появлению. Виртуальный разум, по предположению пользователя с ником Roko на форуме Less Wrong, создал бы компьютерный ад, в который поместил бы цифровые копии виновных в своем позднем появлении.

В 2015 году Grimes сняла клип на песню «Flesh Without Blood». Для него девушка придумала персонажа «Василиска Рококо». Обыграв таким образом созвучие гипотетического монстра с направлением в искусстве 18 века, она прокомментировала свою идею в интервью: «Это существо, которое вечно обречено на страдания под гнетом ИИ и одновременно с тем наследует образ Марии Антуанетты (наследницы престола короля, которая была обвинена в препятствии силам Французской революции и затем гильотинирована)».

Столь чуткий интеллектуал как Маск, не мог не оценить тонкой шутки. Он сделал ей комплимент, а позже между ними завязалось общение. При том подписчики обоих знаменитостей регулярно встревали в дискуссию и подтрунивали над Маском и его стеснительностью, присущей всем умникам. «Давай, парень, напиши ты уже ей», — советовали они в комментариях.

7 мая Маск опубликовал у себя в Twitter ту самую шутку: «Rococo basilisk». Поначалу поклонники не поняли, что Маск хотел сказать, но спустя несколько часов он появился на пороге Met Gala в сопровождении Клэр Буше (реальное имя Grimes). 30-летняя девушка надела колье с фрагментами, напоминающими по форме логотип Tesla. Так публика узнала об их отношениях.

Канадская певица и автор песен, выпустила с 2010 года четыре студийных альбома, самым известным из которых является Visions, вышедший в 2012. Она неоднократно номинировалась и получала призы в рамках крупных музыкальных премий. Буше самостоятельно рисует обложки для своих пластинок и является проповедницей здорового образа жизни. Не исключено, что именно она станет настоящей любовью великого предпринимателя, одержимого глобальными идеями изменить мир за счет технологий.

Но что касается Маска, он уже не в первый раз встречается со знаменитостью. Может быть его отношения с голливудской звездой Кэмерон Диас и оказались газетной уткой — Маск опроверг слухи в беседе с журналистами — прежде он как минимум был женат на британской актрисе и потом встречался с Эмбер Херд, бывшей женой Джонни Деппа.

Херд не раз публиковала снимки вместе с Маском. Однажды она разместила у себя в Instagram фотографии, где вместе с его сыновьями они посетили Сиднейский оперный театр. Но в 2017 году отношения распались и Маск признался, что спутница разбила ему сердце.

Официально Илон Маск был женат дважды. В 2000 году он поженился на Джастин Уилсон . Встретившись с ней в университете в Канаде, они долгое время присматривались друг к другу, но в конце-концов Маск понял, что любит умную девушку, решившую стать писательницей. В последующие восемь лет у пары родилось шестеро детей, их первенец умер спустя несколько недель после появления на свет.

Работа над крупными проектами отнимала у Маска все время, он регулярно отлучался в командировки, да и оставаясь дома, приглашал гостей, чему Уилсон, взявшая фамилию мужа, не была сильно рада. Устав от жизни богачей, которая обязывает к определенной строгости, Уилсон развелась с предпринимателем в 2008 году.

Примерно два года спустя пассией Маска стала британка Талула Райли. Будучи моложе мужчины на 14 лет, девушка не раз страдала по той же причине что и ее предшественница. Она с трудом мирилась с тем, как ее муж буквально сходит с ума от собственной работы, в то время как его личная жизнь отходила на второй план. Молодая особа не раз порывалась прекратить замужество.

В 2012 году пара развелась, однако спустя полгода вновь воссоединилась и повторно заключила брак. Уже в 2014 году желание о разводе вновь не оставляло Райли. Она обращалась в суд, но знакомые с ее импульсивным характером адвокаты отговаривали ее. И все же, скрепить трещавший по швам брак не удалось — в 2016 году процедура развода завершилась.