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Илон Маск вышел в свет с новой подругой
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Илон Маск вышел в свет с новой подругой 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Известный физик, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск появился на публичном мероприятии с новой девушкой — певицей Граймс. Об этом сообщило ИА NationNews со ссылкой на USA TODAY Life.
Парочка засветилась на ежегодном балу института костюма Met Gala и привлекла внимание на красной дорожке своими костюмами в едином стиле. Оба использовали символику Tesla в своих нарядах.
Фото: USA TODAY Life
Предположительно, отношения между Маском и Граймс начались после шуток про искусственный интеллект в Twitter.
Ранее в СМИ появилась информация, что Илон Маск планирует открыть свою кондитерскую фабрику. Об этом изобретатель сообщил на своей странице в Twitter.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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