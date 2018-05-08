Илон Маск вышел в свет с новой подругой

Парочка засветилась на ежегодном балу института костюма Met Gala и привлекла внимание на красной дорожке своими костюмами в едином стиле. Оба использовали символику Tesla в своих нарядах.

Фото: USA TODAY Life

Предположительно, отношения между Маском и Граймс начались после шуток про искусственный интеллект в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что Илон Маск планирует открыть свою кондитерскую фабрику. Об этом изобретатель сообщил на своей странице в Twitter.