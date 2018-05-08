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«Яндекс. Алиса» оправдала сексистскую шутку из нового «Простоквашино»
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«Яндекс. Алиса» оправдала сексистскую шутку из нового «Простоквашино» 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: Говорит Москва
Актриса Татьяна Шитова, озвучившая голосовой помощник «Яндекса», призналась в интервью «Говорит Москва», что в жизни действительно путает право и лево.
«Это шутка мне кажется действительно смешной, просто потому что в ней суровая правда. Вот, например, я в жизни, как водитель со стажем с огромным, всегда в такси путаю право и лево. Мне легче ладошками показать. А по поводу того, что в навигаторе должен быть мужской голос, я наверно, не соглашусь, потому что мужчины тем более могут вас запутать, поскольку часто предлагают пройти налево. Поэтому нет-нет-нет! Конечно, только женский голос должен быть в навигаторе. Например, Яндекс. Алиса, потому что она с электронными мозгами уже к месту назначения приведёт».
Голосовой помощник «Яндекса» был внедрён в навигатор несколько дней назад. Разработчики поясняют, что «Алиса» способна проложить путь, найти ближайшую заправку, помочь с поиском парковки, а также подсказать, как ехать по проложенному маршруту. Для этого нужно выбрать Алису из списка дикторов в Навигаторе или просто сказать ей: «Включи свой голос».
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