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Дана Борисова рассказала о пластических операциях
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Дана Борисова рассказала о пластических операциях 

Russianshowbiz.info 29 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Скандально известная телеведущая Дана Борисова, которая в настоящее время активно возвращается в ряды звезд первой величины, откровенно рассказала, какие косметические процедуры позволяют ей выглядеть красиво.
Дана отметила, что многие женщины с приходом весны начинают думать о новых бьюти-процедурах и задаются вопросом «что такое нити». «Как подтянуть овал лица и придать ему четкую форму? Обратите внимание на мой овал. За него я благодарю нити-Аптос», — сообщила Дана и отметила, что сделала процедуру ровно неделю назад.
Женщина рассказала, что реабилитация после такой операции длится минимум неделю, и такую процедуру можно делать только в операционной, зато результат получается потрясающим. «Лично мне хватило 2 нитей. Кажется, жизнь действительно налаживается, пишите, дорогие мои, отвечу на все ваши вопросы», — обратилась телеведущая к своим читателям.
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