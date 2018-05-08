Дана Борисова рассказала о пластических операциях

Скандально известная телеведущая Дана Борисова , которая в настоящее время активно возвращается в ряды звезд первой величины, откровенно рассказала, какие косметические процедуры позволяют ей выглядеть красиво.

Дана отметила, что многие женщины с приходом весны начинают думать о новых бьюти-процедурах и задаются вопросом «что такое нити». «Как подтянуть овал лица и придать ему четкую форму? Обратите внимание на мой овал. За него я благодарю нити-Аптос», — сообщила Дана и отметила, что сделала процедуру ровно неделю назад.

Женщина рассказала, что реабилитация после такой операции длится минимум неделю, и такую процедуру можно делать только в операционной, зато результат получается потрясающим. «Лично мне хватило 2 нитей. Кажется, жизнь действительно налаживается, пишите, дорогие мои, отвечу на все ваши вопросы», — обратилась телеведущая к своим читателям.