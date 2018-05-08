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К американцу в гостиную «прилетели» пять енотов
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К американцу в гостиную «прилетели» пять енотов 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В американском городе Шеридан (штат Мичиган) к одному из местных жителей буквально с потолка упали самка енота и четверо ее детенышей.
Семейство гнездовалось на чердаке, но в какой-то момент потолочные покрытия не выдержали, животные полетели вниз и приземлились прямо на диван в гостиной.
Приехавшие на вызов спасатели и полицейские поймали енотов, осмотрели их и посадили в переноску. Сейчас с животными все в порядке, никто из людей также не пострадал. Позже все звериное семейство отпустили на волю.
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