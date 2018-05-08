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Семья енотов свалилась с потолка на жильцов дома в США
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Семья енотов свалилась с потолка на жильцов дома в США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Енот и пятеро детенышей устроили переполох в одном из домов небольшого городка Шеридан в американском штате Мичиган, неожиданно провалившись с чердака в гостиную. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Департамент общественной безопасности города Албион.
По его информации, в какой-то момент потолок чердака провалился, и животные свалились прямо на диван, испугав владельцев.
Житель сразу обратился за помощью к спасателям, которым легко удалось поймать маленьких енотов, однако еноту-маме удалось ускользнуть и спрятаться в шкафу. Как добавляет канал, спасатели смогли достать ее только с помощью специального приспособления для ловли собак. Позже всех животных увезли и выпустили на свободу.
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