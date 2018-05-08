Семья енотов свалилась с потолка на жильцов дома в США

Енот и пятеро детенышей устроили переполох в одном из домов небольшого городка Шеридан в американском штате Мичиган, неожиданно провалившись с чердака в гостиную. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Департамент общественной безопасности города Албион.

По его информации, в какой-то момент потолок чердака провалился, и животные свалились прямо на диван, испугав владельцев.

Житель сразу обратился за помощью к спасателям, которым легко удалось поймать маленьких енотов, однако еноту-маме удалось ускользнуть и спрятаться в шкафу. Как добавляет канал, спасатели смогли достать ее только с помощью специального приспособления для ловли собак. Позже всех животных увезли и выпустили на свободу.