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Как сделать ловушку для рыбы за 5 минут
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Как сделать ловушку для рыбы за 5 минут 

Don't Panic 22 минуты назад
Фото: Don't Panic
Совсем не обязательно иметь в своем арсенале дорогие удочки, чтобы ловить рыбу. Вполне достаточно будет и обычных пластиковых бутылок: главное знать, как сделать из них простую, но очень действенную ловушку.
Вся процедура займет у вас не больше пяти минут. Отрежьте у бутылки пластиковую горловину, переверните и вставьте в отверстия, проделанные в бутылке большего размера.
Крепите конструкцию леской, но не обрезайте концы — из нее мы сделаем петлю, с помощью которой и будем устанавливать ловушку. Для того, чтобы ловушка не всплывала, мы насыпем в нее немного камней.
Без наживки не обойтись. Внутрь можно положить хлебные крошки, или червей. В крайнем случае подойдет и блесна.
Теперь заводим нашу ловушку на нужную глубину и крепим. В идеале будет установить ловушку против течения, так шансы поймать рыбу выше. Все, больше ничего делать не надо, осталось только немного подождать.
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