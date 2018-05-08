Как приобрести новые полезные привычки и начать другую жизнь.

Весной особенно остро хочется перемен. В первую очередь мы начинаем мечтать о «пляжном» теле и морально готовимся к физическим нагрузкам и здоровому питанию. К тому же жажда обновления шепчет о том, что надо бы поразмять мозг, поучиться новому, дочитать, наконец, ту книгу и хоть немного самостоятельно позаниматься английским (историей, географией, молекулярной кулинарией, нужное подчеркнуть). Желание изменить образ жизни все нарастает, вы назначаете себе срок и в один судьбоносный понедельник — решаетесь. Вы намерены шагнуть в новую жизнь не оглядываясь, легко сбросив с плеч вредные перекусы, поздние ужины, обняв одной рукой утреннюю пробежку, другой — онлайн-курсы по графическому дизайну. Вы думаете: «Да, будет тяжело. Но я соберу в кулак всю силу воли и смогу». И не можете — раз, другой. Иногда вы сдаетесь в тот же день, иногда спустя три. Вы клянете себя за слабость и безволие. А зря. Вот так взять, полностью изменить режим и привычки могут единицы, да и то — после очень сильных потрясений в жизни, чего желать вам совершенно не хочется. Все великое, увы, совершается медленным, едва заметным ростом. Постоянность, упорство и регулярность — вот ваши основные заклинания. Для разных сфер жизни, которые нужно изменить, я вывела для себя три правила — пяти минут, трех дней и одного месяца. Помогает всегда. Делюсь.

Правило пяти минут

Для начала не ориентируйтесь на идеальное время, которое вы бы хотели посвящать занятию, — не заставляйте себя сосредотачиваться на нем целый час или даже полчаса, если это пока что трудно. Объясните себе, что минимальное время — пять минут.

На самом деле прекрасное правило пяти минут, конечно, придумала не я. Нашлись более умные люди. Но я не раз проверяла его на себе и каждый раз — срабатывало. Суть вот в чем. Допустим, вы хотите успевать читать. Или привыкнуть читать в принципе — ведь отношения с книгами у всех разные. Или намерены самостоятельно тренировать английский. А может, делать дыхательную гимнастику. Что ж, для начала не ориентируйтесь на идеальное время, которое вы бы хотели посвящать этому занятию, — не заставляйте себя сосредотачиваться на нем целый час или даже полчаса, если это пока что трудно. Объясните себе, что минимальное время — пять минут. Больше — хорошо. Не пошло — значит, заставьте себя заняться этим пять минут. Ведь это совсем ничего, если вдуматься — всего несколько сотен секунд. И продолжайте использовать правило пяти минут несколько недель. Как только почувствуете, что в привычку вошло вспоминать об этом занятии и уделять ему время, — увеличивайте количество обязательных минут. Ну а дальше, в зависимости от вашей занятости, вы будете отдавать новой привычке столько времени, сколько найдется, но в пяти минутах уже у вас будет определенная потребность. В итоге, даже при минимальных затратах времени, выйдет больше получаса в неделю — а это намного больше, чем ничего, не правда ли?

Правило трех дней

Держитесь три дня, даже если придется ездить в фитнес-центр каждый день. Если параллельно вы используете правило пяти минут — то каждую новую полезную привычку тоже внедряйте в течение трех дней, по одной, не добавляя больше никаких изменений.

Отлично подходит для входа в более здоровый режим. Правда, ну, невозможно взять и сразу перейти и на здоровое питание, и регулярные физические нагрузки, и отказ от вечерних перекусов, если вы по какой-то причине расслабились на несколько месяцев. Подумайте, к какому режиму вы хотите прийти и какие аспекты вас больше всего волнуют. Отдельно выделите каждый из них. И начинайте — сначала добавьте в свой день несложную физическую нагрузку, например, приседания и упражнения на пресс. Все остальное не трогайте, ваша задача — за три дня немного взбодрить организм и подготовить к новому режиму. Итак, три дня прошли. В следующие три — добавьте новый подход к еде. Исключите мучное, сладкое, соусы. Держитесь три дня и не забывайте о тренировках! И вот позади почти неделя, как вы живете уже немного иначе — и без титанических усилий. Дальше — добавляйте то, что вы индивидуально выбрали для себя. Быть может, поход в спортзал, или бег, или более строгую диету — держитесь три дня, даже если придется ездить в фитнес-центр каждый день. Если параллельно вы используете правило пяти минут — то каждую новую полезную привычку тоже внедряйте в течение трех дней, по одной, не добавляя больше никаких изменений. Скорее всего, на то, чтобы внести в вашу жизнь все, что вам хочется, уйдет около двух недель. А дальше — немного силы воли, разумеется, совсем без нее никак. Но мы сделали все, чтобы шаг в новую жизнь оказался как можно легче.

Правило одного месяца

Эти дополнительные 30 дней нужны для закрепления нового режима. Вы должны максимально задействовать свою силу воли, стараясь ни в какую не допускать поблажек.

Я уже писала в большой статье о том, как сама в прошлом году устроила себе «месяц здоровья». Не все было просто и гладко. В первую очередь потому, что тогда я еще не использовала правило пяти минут и трех дней, а самонадеянно бросилась в новую жизнь, отказавшись от всех радостей и нагрузив себя кучей обязательств. Поэтому были срывы и именно поэтому, я считаю, удалось сбросить немного — всего три килограмма (нормой для такого месяца считается пять). Не повторяйте моих ошибок. Начинайте свой месяц здоровья уже после двух недель, во время которых вы постепенно по три дня вводили новые привычки. Эти дополнительные 30 дней нужны для закрепления нового режима. Вы должны максимально задействовать свою силу воли, стараясь ни в какую не допускать поблажек. Баловство в виде пирожного, пусть даже утром, — нет, только через месяц. Съесть пиццу вечером в чей-то день рождения — нет, у вас режим. Через месяц — пожалуйста. И так далее. Во-первых, это необходимо, потому что новые привычки еще не укрепились. Ваш организм отчаянно хочет привычной вредной еды, отдыха и безалаберности. Но спустя месяц он привыкнет к новым вводным. Желудок перестроится на другое питание, а мозг — начнет получать удовольствие от нагрузок, и физических, и интеллектуальных. Крайне важно это и для приобретенных привычек вроде изучения английского, чтения обязательных двадцати страниц в день или просмотра онлайн-курсов. Во-первых, за месяц вы успеете очень много сделать, во-вторых, новая привычка действительно плотно войдет в вашу жизнь. Важен месяц «держания себя в руках» и для вашего веса. За те две недели, что вы постепенно будете внедрять здоровое питание, нагрузки и диету в свою жизнь, — уже прилично похудеете. Но это опасный момент. Стоит дать слабину — и килограммы начнут стремительно возвращаться. Или «встанет» вес — а это крайне демотивирующая штука. Поэтому месяц, проведенный без поблажек, поможет ускорить процесс похудения, погрузиться в него по-правильному, без ущерба для здоровья и увидеть действительно вдохновляющие результаты на весах и в своем режиме дня.