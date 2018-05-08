Жизни век. Бабушка-ветеран сидит в сети и всегда на связи с внуками 

В судьбе братчанки Надежды Петровны Мягких было много удивительных, интересных и трагических страниц: и ликбез в Средней Азии, и война, которая заслала ее под Сталинградом, и работа в тылу на совхозных полях, и мирная жизнь в Сибири.
«От Москвы до самых до окраин»
Она родилась в Москве, но детство провела в Ташкенте, куда уехал её отец практически сразу после рождения дочери.
«Он был коммунистом, грамотным, интеллигентным человеком. Наша семьи буквально жила ленинскими идеями, мы были большевиками «от и до», — живо рассказывает Надежда Петровна.
Родители дали Наде хорошее образование и, наверное, самое главное — способность к постоянному самообучению и тягу к знаниям. В 20-е годы она по тем временам была «высокообразованной» — с четырьмя классами за плечами, а в Узбекистане в это время уже вовсю шла ликвидация безграмотности.
«Я ещё девчонка, а меня позвали учителем работать. Бесплатно. Курсы грамотности вести для взрослых. Узбеки — страшные, чёрные, с бородами до плеч, — сидели в классе, а я им азбуку рассказывала», — вспоминает Надежда Петровна.
Параллельно она и сама продолжала учёбу в школе, а потом поступила на медицинский факультет Среднеазиатского университета. Поступила без экзаменов: в вуз направил райком партии, но стать медиком ей было не суждено.
«Я отучилась всего год. В 30-е случился страшный голод, тяжёлое было время. Приходилось работать. Помню, в университете был буфет, и там пиво продавалось. Меня на пиво поставили. Противно это было, но что поделаешь… » — рассказывает Надежда Петровна.
Уйдя с университета, она устроилась работать бухгалтером на одно из местных предприятий — с детства любила считать. Там же встретила любимого человека, он мечтал о военной карьере.
«Не верила, что война всерьёз и надолго»
Война застала Надежду Петровну в пути: она вместе с мужем и маленькой дочерью возвращалась из отпуска в Сталинград: туда ещё до войны направили служить супруга.
«Он нас высадил на пристани и сразу в военкомат убежал. Ему нужно было защищать Родину, это было его время, он всегда этого хотел», — вспоминает Надежда Петровна. С мужем она увиделась потом всего один раз. И эта короткая, и как говорит моя собеседница, совершенно случайная встреча на пристани стала их последней встречей.
«У меня в 42-м году родилась вторая дочь, и я долго не эвакуировалась из Сталинграда. Помню, как город постепенно пустел… С неба всё летели эти листовки с пропагандой Геббельса. Одна где-то у меня хранится… Дура была, ждала, что вот-вот война закончится, никак не могла поверить, что всё это — всерьёз и надолго. Когда город уже окончательно опустел, я только поняла, что нужно уезжать», — вспоминает женщина.
С двумя маленькими детьми Надежда Петровна две недели провела на пристани — в ожидании подходящего судна. Даже спустя семьдесят лет она не может спокойно говорить о тех днях: уйти из Сталинграда было практически невозможно, город находился под постоянным огнём. И этот ужас не стирается из её памяти, хотя многие другие, более поздние события из мирной жизни уже забылись…
Моей собеседнице повезло: из горящего города она всё-таки выбралась и попала в глубокий тыл — в Узбекистан, где жили родственники. Трудилась в совхозе, где занималась всем: и в поле работала, и учётчицей была — здесь ей пригодилась её любовь к цифрам и опыт работы бухгалтером. Там и Победу встретила.
В мирное время Надежде Петровне пришлось поколесить по большой стране, пока в 70-е годы дети не забрали маму в Братск.
Бабушка-онлайн
Сейчас она живёт в доме-интернате для престарелых. Говорит, что это её личное решение.
«Как-то не сложилось с жильём. Семья была большая, а все ютились в маленькой двухкомнатной квартирке. Уже и внуки и правнуки появились… Вот я и решила сюда перебраться. Домашние мои были против, но так лучше для всех. Мы с родными договорились, что будем на связи всегда», — рассказывает Надежда Петровна.
В доме-интернате, как бы удивительно это ни звучало, началась вторая полноценная жизнь ветерана. Здесь существует настоящий образовательный центр для постояльцев. Надежда Мягких быстро освоила компьютер и Интернет.
«Сижу в «Одноклассниках». У меня всего 35 друзей — это всё мои родственники: дети, внуки, правнуки. Раньше так трудно было: они мне открытки шлют — отвечать же надо. Ну как 35 открыток разослать за раз? Теперь в Интернете это просто. Виртуальные открытки и подарочки им отправляю», — рассказывает бабушка.
Общение по видеосвязи Надежда Петровна тоже любит и часто практикует, ведь многие близкие давно уехали из Братска в другие города и навещать её лично просто нет возможности.
«Мы всегда на связи, и это — самое главное. Я чувствую внимание, заботу, благодарность. Наверное, это продлевает мне жизнь», — признаётся Надежда Петровна.
К слову, она сама в свои сто с «хвостиком» не устаёт заботиться об окружающих. В интернате Мягких — душа компании: любит настольные игры и посиделки в фойе. А мне на прощание накладывает конфеты и яблоки.
«От меня никто с пустыми руками не уходит!» — прощается Надежда Петровна.