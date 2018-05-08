Мать 18-летнего фронтовика: «Прости, что не спасла моя молитва»

В грядущий День Победы участники «Бессмертного полка» понесут портреты не только погибших солдат, ушедших от нас ветеранов, участников войны, но и портреты женщин, которые ждали возвращения с фронта мужей, женихов, сыновей, братьев…

Редакция «АиФ-Алтай» предложила читателям тоже поучаствовать в акции «Любовью победив войну» и рассказать о своих родственницах, которые пронесли через страдания и лишения веру, надежду и любовь к своим мужчинам. Одной из первых откликнулась на нашу просьбу читательница из Рубцовска Елена Чуйкова. Её рассказ — о прабабушке Марии Ивановне Лавлинских, которая всю жизнь ждала весточек о единственном сыне Михаиле.

Надежда семьи

Трудной оказалась женская доля у Марии. Родилась она в селе Хохол Воронежской губернии. Вышла замуж. Родила дочку. Но семейное счастье длилось недолго: и муж, и дочка умерли.

Повторно она вышла замуж за вдовца Степана Лавлинских с двумя дочками-подростками. Спасаясь от голода, их семья вместе с другими потянулась в Сибирь, на вольные хлеба. Ехали долго: сначала на поезде в вагонах для перевозки скота, затем на подводах… Везли с собой всё, что можно было взять из нажитого. По дороге многие вещи пришлось обменять на хлеб. Обосновались они в посёлке Петухи, который теперь относится к территории Ребрихинского района.

В 1926 году в семью Степана Михайловича и Марии Ивановны пришла долгожданная радость — родился кареглазый малыш, копия отца. Нарекли его Михаилом. Радовались ещё и потому, что двое мужчин в семье — это два земельных надела!

После в их семье родились ещё три девочки. Но родители понимали: дочки-то что, вырастут и улетят из родного дома. Надежды возлагали на сына! «Вот женится, будет нам с кем свой век доживать», — мечтали они.

Миша вырос красивым и высоким пареньком. Характером — спокойный, застенчивый, сердечный. Он очень хорошо пел и играл на гитаре. В качестве праздничного наряда Михаилу купили красивую красную рубаху-косоворотку, которую он носил навыпуск. Эта рубашка долгие годы хранилась в семье как реликвия…

Война-разлучница

Мужа Марии не взяли на фронт по возрасту, а отправили в город в трудовой батальон. Мише было всего 15 лет, но он уже работал — пас овец в колхозе. Мать даже подумать не могла, что её сыну придётся взять в руки оружие, настолько он был добрый и миролюбивый парень. Очень надеялась, что война вот-вот закончится. Но Михаила призвали на фронт, едва ему исполнилось 17 лет.

Как же ждала она каждый день почтальонку! Радость великая — сынок свою фотокарточку прислал. Красивый Миша. В шинели. Совсем взрослый. На оборотной стороне есть надпись: « На память дорогой Маме от сына Михаила Ст. Лавлинских. Фотографирование 30.01.1944».

И вдруг — принесли похоронку. Написано, что погиб в бою 2.07.1944 года и похоронен у деревни Лужки Витебской области… Мария не верила: бывают же ошибочные похоронки, ведь возвращаются те, кого считали погибшими.

Когда окончилась война, вернулся в родной посёлок Николай Дорошкевич, который вместе с Михаилом призывался и воевал. Он рассказал, как погиб товарищ. Ехали они на грузовом автомобиле, остановились на привал. Из проезжающей мимо машины раздались случайные выстрелы. Одной из пуль, попавшей в голову, был насмерть убит Михаил. Похоронили его там же. Мария тяжело переживала рассказ о смерти сына, всё спрашивала Николая: «Вы его хоть в гроб положили? Нужно было в гробу хоронить».

Развеялась последняя надежда матери. Но потом она долго посылала запросы, очень хотела найти могилку Мишеньки, чтобы поехать поклониться, всплакнуть. И покаяться, что не смогла уберечь его своими молитвами. Увы, так и не удалось установить точное место его захоронения.

… Марии Ивановны нет в живых уже более пятидесяти лет. Одна из её дочерей назвала своего сына Михаилом.

К слову