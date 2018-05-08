Бизнес по франшизе: пошаговая инструкция от OldBoy

Парней из OldBoy мы знаем уже давно, так что это не первое наше общение. Но если ты понятия не имеешь, что такое OldBoy, то давай расскажем. Итак, это крутая международная франшиза барбешопов, которая стремительно распространяется по всему миру: сейчас салоны есть не только в десятках городов России, но и в Испании, Грузии, Сербии и на Кипре. OldBoy славится своим профессиональным подходом к клиенту, который выражается в качестве стрижки и непередаваемой атмосфере заведения. OldBoy — это место, которое сделано мужчинами для мужчин. И сегодня мы поговорим с руководителем франшизы Эльдаром Мирзоевым , чтобы понять, каким образом можно построить финансовую империю на стрижке мужских бород.

Эльдар Мирзоев

Барбершоп OldBoy

Когда Вы впервые постриглись не в обычной парикмахерской, а в барбершопе? Несколько лет назад. На тот момент я ходил в салон TONI&GUY. Назвать это барбершопом не совсем правильно. Но там тоже была своя атмосфера: общительные парикмахеры, кофе, чай. Чувствовался стиль, но не такой, где хотелось правда расслабиться, получить удовольствие от работы мастера.

Какие были ощущения? Меня удивляло, что люди готовы тратить такие деньги за простую стрижку. И я понял, что, скорее всего, именно атмосфера их привлекает. Тогда я решил, что можно создать и свою атмосферу, где не будет резких запахов духов, лака и сплетен непонятно о чем. Захотелось чего-то по-настоящему мужского.

Связано ли это событие с решением открыть собственный бизнес? Да, можно сказать, что и это меня подтолкнуло к тому, чтобы придумать свое дело. Желание, чтобы в городе появилось место, где можно обсудить футбол, красивых девушек, какие-то идеи своего бизнеса, поделиться успехами и просто отдохнуть. У каждого человека должно быть место, где он может снять напряжение, привести мысли в порядок, а выйти со стрижкой и ухоженной бородой из такого места — приятный бонус.

Что Вы можете рассказать о становлении культуры барбершопов в России? Имеете ли вы к этому отношение, если да, то расскажите об этом. Барбершоп для России — это новый этап в культуре и моде общества. OldBoy — настоящий мужской клуб с идеологией и целью. Место, куда ходят за отдыхом, атмосферой и стилем. То, сколько сейчас нас по России, показывает, как сильно людям нравится наша идея. Как-то раз мы даже видели копию нашего барбершопа в Азии. Успех барбершопа в большей степени зависит от мастеров. В OldBoy мы берем самых лучших. И люди идут к нам с уверенностью, что все будет на высшем уровне. Можно сказать, что мы участвуем в становлении этой культуры. И пытаемся внести в нее самое лучшее. Так, помимо того, что мы работаем только с профессионалами, также решили сделать свою Академию. И уже там будем взращивать целое поколение крутых и квалифицированных мастеров.

Откуда Вы взяли деньги на старт проекта? Был ли у Вас бизнес прежде? Насколько было сложно начать? Деньги накопил. Раньше занимался куплей-продажей. Первые серьезные деньги стал зарабатывать на продаже телефонов онлайн. А дальше — по мелочи. Сложно перейти от планов к действиям. А когда уже начал, то втягиваешься, и уже легче.

Расскажите о своих первых ошибках и о том, как Вы смогли решить их в контексте барбершопа. Начиналось все с нуля. Очень много планов в голове, но, как только приступали к действиям, сталкивались с множеством проблем. Совсем неизведанная область бизнеса в нашей стране. Сталкивались с кучей вопросов: где достать инструменты, какая косметика в работе лучше, какой инвентарь необходим. Как только мы прочувствовали все возможные проблемы и ошибки на себе, решили открыть франчайзинговую сеть. Как быстро Вы вышли на доходность? Расскажите о самых главных решениях, которые позволили это сделать. Доходность была уже от нашего первого барбершопа в Калининграде, который мы и открыли. В первый месяц чистая прибыль составила 15 000 рублей. На пятом месяце — 300 000 рублей. Стало понятно, что бизнес работает и, возможно, есть еще желающие им заняться. В свое время меня не испугало то, что я мало знал, как нужно открывать свое дело. Многих же именно это и останавливает. А вот когда есть точный план действий, так намного легче. По франшизе на доходность вышли мгновенно.

Когда Вы открыли франшизу? Расскажите о ней вкратце. Открыли продажу франшизы около двух лет назад. Уже меньше чем через год у нас было 60 работающих барбершопов по России, и еще многие — на разных стадиях открытия. Потом начали интересоваться соседние страны. И вот мы уже есть в Белоруссии, Казахстане, Украине, Киргизии, на Кипре; в планах — Туркмения и Грузия. С каждым новым партнером процесс идет все легче. Помимо точной схемы, которую мы предлагаем, также всегда учитываются индивидуальные особенности регионов и прочее. Сейчас открывшихся — 127; в процессе ремонта/поиска — 56. За границей у нас открыто 17 барбершопов: Казахстан — 7, Украина — 2, Беларусь — 3, Киргизия — 1, Кипр — 1, Сербия — 1, Испания — 2. Открыть собственный барбершоп вместе с OldBoy→

Как Вы подходите к выбору бизнес-партнера? Каким он должен быть? Самое важное, чтобы у потенциального партнера было желание открыть свой барбершоп в городе. Пускай это будет его первый бизнес, пускай у него нет никакого представления о качестве стрижки и бритья — мы все расскажем и покажем, что правильно, а что — нет. Мы передадим весь наш опыт и поддержим на любом этапе ведения бизнеса. Например, когда нам поступила заявка на открытие барбершопа в ЕС , на Кипре, будущий партнер горел желанием. Для компании это был новый опыт, но всем было интересно, что из этого выйдет. В итоге уже в первый месяц после открытия филиал вышел на доход в 600 тысяч рублей.

Расскажите об этапах запуска франшизы. Все очень просто. Конечно же, первым делом мы заключаем договор франшизы с потенциальным партнером. Далее предоставляем всю необходимую информацию, знакомим с командой и всей нашей большой семьёй партнеров. Совместно выбираем подходящее помещение, делаем дизайн-проект и запускаем ремонт. Параллельно партнер закупает все необходимое оборудование, инструмент и косметику для работы барбершопа. Подключаем CRM-систему, мобильное приложение, сайт; создаем и раскручиваем соцсети. Поиском и подбором мастеров занимаемся мы. От партнера требуется лишь принимать звонки на вакансию мастера и передавать нашему специалисту. А с открытием нашей Академии у нас уже будет целая база мастеров, которые готовы к работе в любом из наших филиалов. Позднее наш специалист за 2-3 дня до открытия прилетает в новый барбершоп партнера, проводит отбор мастеров, показывает мастер-класс и помогает с открытием. А там уже непосредственно день открытия, о котором город узнает заранее. И вот отличное, новое, хорошо себя зарекомендовавшее место в городе! Сколько нужно денег человеку, чтобы покрыть все расходы на франшизу? (возьмем в качестве примера крупный город и какой-нибудь провинциальный городок) От 1,7 млн для города-миллионника и от 1,4 млн для регионов. Бюджет для каждого города рассматривается и выстраивается отдельно. Очень многое зависит от того, что партнер хочет видеть в своем барбершопе. Главное — придерживаться идеологии и стиля нашей компании, но и свои идеи можно воплощать.

Какую доходность в среднем можно ожидать? В среднем через 5-6 месяцев после открытия партнеры зарабатывают чистыми от 150 тысяч рублей. Через год — от 300 тысяч. Но, конечно же, есть и очень успешные кейсы, когда партнер зарабатывает и 400 тысяч спустя 3-4 месяца после открытия. Мы оказываем активную поддержку. Если у партнера что-то не получается, то всегда рассматриваются разные варианты того, как лучше сделать. Помимо очень активной рекламной компании отдельно для каждого филиала, мы часто делаем общую рекламу всей сети барбершопов.