Елизавета II, Кейт Миддлтон и принцесса Диана: самые громкие свадьбы британской королевской семьи

Королева Британии познакомилась со своим будущим мужем, когда ей было… восемь. А пять лет спустя они начали обмениваться письмами. Филипп сделал предложение Елизавете задолго до официального объявления о помолвке, но публике об этом объявили только после 21 дня рождения будущей держательницы престола — на этом настоял ее отец, король Георг VI. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

На церемонию пригласили около 2000 человек, но посмотреть на принцессу в подвенечном платье собрался весь Лондон. Свадебный наряд невесты сшил придворный портной Норман Хартнелл. Он говорил, что вдохновлялся работами Боттичелли и всегда считал это платье из сатина цвета слоновой кости лучшим своим произведением.

Норман украсил его аппликацией из тюли, вышивкой и жемчугом, который доставили из США — в послевоенной Британии его не было. Платье получилось шикарным: идеально подогнанным по фигуре и с 4-х метровым шлейфом. На голове Елизаветы была тиара ее матери, а в обручальном кольце был камень из диадемы матери Филиппа.

Медовый месяц молодожены провели в Хэмпшире. Недавно пара отметила семидесятилетний (даже представить трудно!) юбилей совместной жизни. А три года назад на аукционе был продан кусок их свадебного торта. Да, один из гостей сохранил его и сейчас решил продать. Десерт, кстати, вполне съедобный, и может храниться еще очень долго — для пропитки коржей королевские кондитеры используют много алкоголя. Это своеобразная традиция и странность королевской семьи: они никогда не съедают полностью свадебные торты и берегут их для других церемоний, например для дня рождения первенца. Так, десерт на крестинах принца Джорджа был сделан из остатков свадебного торта Кейт и Уильяма.

Эту церемонию окрестили «свадьбой века», и по многим причинам она действительно стала такой. Бракосочетание обошлось Британии в рекордную сумму — 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Диана и Чарльз женились не в традиционном для королевской семьи месте — Вестминстерском аббатстве, а в Соборе Святого Павла, только он смог уместить всех приглашенных гостей.

Вся церемония была направлена на привлечение внимание прессы, его Диана любила всегда. Были проданы права на эксклюзивные фоторепортажи венчания и последующих мероприятий, к теле— и радиотрансляциям подключилось более миллиарда человек. Даже маршрут следования кортежа меняли на более длинный, чтобы сотни тысяч людей в Лондоне увидели процессию.

Платье для принцессы создали дизайнеры Элизабет и Дэвид Эммануэль, его стоимость составила 25 тысяч фунтов стерлингов. Шлейф был в два раза длиннее, чем на платье Елизаветы II — 8 метров, его помогали нести три человека. На всякий случай были созданы еще две точные копии платья, но они не понадобились и теперь хранятся в музеях. Диана переписала традиционные королевские клятвы и не стала произносить фразу о повиновении мужу. Для свадьбы испекли 27 тортов, один кусок даже достался уборщице резиденции принца Уэльского. Через 20 лет она продала его на аукционе и обеспечила себе долгие годы безбедного существования.

Кейт и Уильям познакомились в Сент-Эндрюсском колледже и поженились спустя девять лет. Поскольку Уильям не является прямым наследником престола (первым в очереди на престол пока числится его отец, принц Чарльз) молодоженам позволили некоторые вольности в организации свадьбы.

Например, Кейт тоже не клялась во всем подчиняться мужу, а Уильям решил обойтись без обручального кольца. Но сам подарил невесте перстень своей матери принцессы Дианы. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве — этот день объявили в стране национальным праздником. На церемонию пригласили большую часть королевской семьи, представителей иностранных монархий, дипломатов и друзей пары.

Кейт выбрала платье британского дизайнера Сары Бертон из дома Alexander McQueen, которое стоило 400 тысяч долларов, а Елизавета II одолжила ей свою тиару. Для того, чтобы тиара не упала с головы герцогини во время церемонии и не создала поводов для издевательств со стороны прессы, на голове Кейт парикмахеры воздвигли настоящую архитектурную конструкцию из начеса и косичек, которую потом ловко прикрыли фатой.

Насколько нам известно, никаких казусов не произошло. Многие государственные деятели, кстати, упрекнули Кейт и Уильяма в растрате государственной казны (монархии в Британии часто достается от республиканской партии). Молодожены решили отказаться от свадебных подарков и просили своих гостей перечислять деньги в их благотворительный фонд. «Медовые 10 дней» они провели на частном острове на Сейшелах — дольше не позволил график Уильяма, который сразу вернулся к своим обязанностям в военно-воздушных силах. Пара вместе семь лет и недавно в семье родился третий ребенок — сын Луи.