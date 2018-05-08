Я передумала: история первой операции по смене пола в СССР

5 апреля 1972 года в СССР впервые была проведена операция по смене пола. Первый раз в истории мировой медицины женщину превратили в мужчину, удалив матку и влагалище и создав половой член. Операцию провел советский хирург Виктор Калнберз. За поступок, противоречащий социалистическому строю, врач был наказан, и подобные операции запретили на 17 лет.

Эта история началась в 1968 году. Тогда операций по смене пола в мире было проведено всего четыре, и все они закончились созданием гермафродитов. Например, женщина, ощущавшая себя мужчиной, получала половой член, но сохраняла женскую репродуктивную систему и могла забеременеть.

Источник: Facebook/Doktor.ru 30-летняя Инна — женщина невероятной красоты, обладавшая поистине мужским инженерным складом ума. Ей прочили блестящую карьеру, а мужчины не могли отвести глаз от ее божественной фигуры. Однако в собственном теле Инна ощущала себя словно в тюрьме. Женщина пережила три попытки самоубийства из-за абсолютно безответной любви к женщине. После этого она решила обратиться за помощью к знаменитому биологу-экспериментатору профессору Демихову.

Демихов — основоположник мировой трансплантологии. В 1946 году Владимир Петрович впервые за всю историю мировой медицины успешно пересадил собаке второе сердце, а некоторое время спустя смог полностью заменить сердечно-легочный комплекс. Это стало мировой сенсацией, которую в СССР даже не заметили. Несмотря на сенсационные достижения, Владимир Петрович не имел права оперировать людей. Когда к нему обратилась Инна, он вынужден был отказать девушке.

Но Демихов решился подарить женщине новую надежду и устроил ей встречу с директором Рижского НИИ травматологии и ортопедии Виктором Калнберзом. Калнберз в то время действительно создавал новые фаллосы тем, кто их утратил после несчастного случая или ампутации.

Виктор Калнберз с телохранителем Фиделя Кастро , которому он вернул «мужское здоровье». Фото из личного архива.

Технически операция была возможна, и Калнберз это понимал. Однако удачная операция подразумевала полную смену пола, то есть удаление матки и влагалища. В СССР такое хирургическое вмешательство могло быть совершено только по медицинским показаниям. Инне назначили психиатрическую экспертизу. Тогда психиатры пришли к выводу, что гипноз и гормоны бессильны — если Инна не станет мужчиной соматически (телесно), она рано или поздно покончит жизнь самоубийством. В итоге операцию всё же назначили.

Однако, когда Инну впервые положили на операционный стол, хирурги не смогли уничтожить такое тело. Калнберзу ассистировал доктор Леопольд Озолиньш, который славился своими успехами среди женщин. Операцию отменили, поручив Леопольду провести «психотерапию» и влюбить в себя запутавшуюся женщину.

До встречи с Инной Озолиньш не знал поражений на любовном фронте. Однако эта женщина стала первой, кого ему покорить не удалось. Возможно, потому, что Инна действительно оставалась женщиной лишь внешне.

Пациентка всё больше погружалась в депрессию, никак не реагировала на тщетные попытки Леопольда очаровать ее. Когда она начала собирать и прятать таблетки снотворного, Калнберз понял, что ждать больше нельзя. Первый этап операции провели 17 сентября 1970 года. Сначала из тканей передней брюшной стенки создали половой член с мочеиспускательным каналом, потом удалили молочные железы. На последних этапах была проведена экстирпация матки.

В апреле 1972 года Инна наконец смогла взять мужское имя и носить мужские костюмы. Калнберз дал пациенту псевдоним Иннокентий, настоящее имя оставили в секрете. Теперь в больнице об Иннокентии говорили «он» или «пациент». Он часто ходил в больничный гараж, где завел дружбу с местными шоферами. С ними он курил, выпивал и вволю матерился, наслаждаясь этим мужским общением. Среди женщин Иннокентий имел большой успех, составив неплохую конкуренцию Озолиньшу.

Через полгода Иннокентий счастливо женился. И всё у них с супругой было замечательно, правда, она частенько ревновала собственного мужа. Слишком уж он был хорош.