Какое значение у облачения священника

Особые одеяния у священнослужителей христианской церкви появились ещё в апостольские времена. Отчасти прообразом современных облачений стали элементы одежд иудейских священников, отчасти — традиционная одежда ближневосточных народов.

Внебогослужебное облачение

Облачение православного священника можно разделить на повседневное и богослужебное. К повседневной одежде священников можно отнести подрясник, рясу и некоторые головные уборы.

Подрясником называют нижние длинные одежды— у монашествующего священника подрясник имеет чёрный цвет, у белого духовенства он может быть и белым, и чёрным, и синим. Сверху на подрясник обыкновенно надевается ряса (слово греческого происхождения, в переводе означает — «вытертая»).

Рясу носит как белое, так и чёрное духовенство, опять же, выбирая цвет соответственно своему званию. Как правило, ряса имеет несколько вариантов кроя, у неё длинные широкие рукава, застёжки на воротнике и поясе. Кроме этого, монашествующие священники носят мантию — длинную чёрную накидку с застёжкой на вороте.

Ряса и подрясник сейчас являются своеобразными символами отречения от мира и мирской суеты. Изначально же это была обыкновенная будничная одежда бедных монахов, довольно распространенная и традиционная для восточных стран — и по сей день подобный тип одеяний популярен на Ближнем Востоке.

Все богослужения (кроме Литургии) священник совершает в рясе и подряснике, иногда надевая поверх элементы прочих облачений, в соответствии с уставом. Когда же совершается Литургия, то на подрясник вместо рясы надеваются иные богослужебные облачения. К внебогослужебным головным уборам священства относятся скуфья и камилавка.

Скуфья (от греческого «покрывало, шапка») — своеобразная остроконечная шапочка, иногда из бархата. На голове складки скуфьи образуют подобие креста или купола. Скуфья является символом воинского шлема, а священнослужитель или монах, её носящий символизирует собой воина на поле духовной брани.

Камилавка — цилиндрический головной убор монашествующего и белого духовенства. Изначально имела форму, подобную турецкой фески и изготовлялась из верблюжьей шерсти (по-гречески — «камелос»).

Такие уборы носили на Востоке, защищаясь от солнца. Позднее камилавки стали частью одеяния византийских правителей и сановников, а затем — элементом облачения священнослужителей.

В России камилавки вошли в обиход с XVII века. Камилавка, подобно прочим богослужебным головным уборам, является символом тернового венца, который был на Христе в момент распятия. Помимо облачения и головных уборов, обычно поверх рясы священники носят иерейский крест.

Богослужебные облачения священника

К богослужебным облачениям (или ризам) священника относятся: подризник, епитрахиль, пояс, фелонь, поручи. Подризник надевается священником во время совершения Литургии вместо рясы — он обыкновенно белого цвета.

Поручи надеваются поверх подризника — это своеобразные «браслеты» или нарукавники из ткани с изображением креста. Они фиксируются шнуровкой на запястьях. Поручи имеют двоякую символику — с одной стороны, они символизируют силу и благодать, посылаемую священнослужителю для совершения Таинств, а с другой — те узы, которыми связывали руки Христа перед казнью.

Епитрахиль — подобие «фартука», длинная сдвоенная лента, которая надевается на шею священника поверх подризника. Она символизирует духовные дары, которые священник получает при рукоположении, а также — бремя священнического служения.

Пояс надевается на подризник и епитрахиль, символизируя «препоясание на служение», подобное тому, которое совершил Спаситель, умывая ноги Своим ученикам, препоясавшись полотенцем.

Некоторые священники помимо прочего имеют также набедренник — прямоугольник из плотной ткани с нашитым крестом, который носят на ленте у бедра, перекинув через плечо. Обычно набедренник даётся в качестве награды и символизирует «духовный меч».

Фелонь — священническая накидка с высоким жёстким приподнятым сзади воротом. Этот ворот тоже своеобразный символ «духовных доспехов», о которых говорит апостол Павел — «облекшись в броню праведности». Исследователи полагают, что прообразом фелони послужило нечто вроде дорожного плаща, который могли носить апостолы и Христос.

Надевается фелонь иереем поверх остальных облачений. Сзади она довольно длинная, спереди же доходит до пояса. Бывают фелони разных цветов — в зависимости от праздника, в который совершается богослужение, выбирается тот или иной цвет облачения.

Четыре полосы, нашитые поверх фелони, обозначают четыре Евангелия. Сзади вышиваются или нашиваются крест и Вифлеемская звезда — символы единения Ветхого и Нового Завета, символы начала и конца истории спасения человечества во Христе.