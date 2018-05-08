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Гуф оценил откровенное фото Топурии
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Гуф оценил откровенное фото Топурии 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вокалистка группы A’STUDIO Кети Топурия не только успешная артистка и молодая мама, но и обладательница роскошной стройной фигуры. Исполнительница не упускает случая покрасоваться в облегающих нарядах на светских вечеринках и подразнить фолловеров откровенными фото в соцсети.
На днях в ее микроблоге был опубликован свежий пикантный снимок. В кадре 31-летняя певица запечатлена в одних джинсах, прикрыв грудь руками. Пост вызвал бурную реакцию: кто-то осыпал звезду комплиментами, кто-то стыдил за излишнюю откровенность. Свой комментарий в виде смайла с пенсне там же оставил и рэпер Гуф, с которым ей уже давно приписывают романтические отношения.
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