Гуф оценил откровенное фото Топурии 

Вокалистка группы A’STUDIO Кети Топурия не только успешная артистка и молодая мама, но и обладательница роскошной стройной фигуры. Исполнительница не упускает случая покрасоваться в облегающих нарядах на светских вечеринках и подразнить фолловеров откровенными фото в соцсети.
На днях в ее микроблоге был опубликован свежий пикантный снимок. В кадре 31-летняя певица запечатлена в одних джинсах, прикрыв грудь руками. Пост вызвал бурную реакцию: кто-то осыпал звезду комплиментами, кто-то стыдил за излишнюю откровенность. Свой комментарий в виде смайла с пенсне там же оставил и рэпер Гуф, с которым ей уже давно приписывают романтические отношения.