Гуф оценил откровенное фото Топурии

Вокалистка группы A’STUDIO Кети Топурия не только успешная артистка и молодая мама, но и обладательница роскошной стройной фигуры. Исполнительница не упускает случая покрасоваться в облегающих нарядах на светских вечеринках и подразнить фолловеров откровенными фото в соцсети.