Ещё
«Родина-мать» в Свете Победы: V1.ru публикует видео грандиозного шоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Родина-мать» в Свете Победы: V1.ru публикует видео грандиозного шоу 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вчера, 7 мая, прошел первый сеанс грандиозного шоу «Свет Великой Победы», на котором смогли побывать сотни жителей и гостей города-героя. V1.ru снял с высоты, как преображается величественный монумент.
Сюжет красочного шоу от дизайнеров Dream Laser — это путь к победе, шаг за шагом, это преодоления невзгод военных лет, боли, расставаний и лишений.
«Родина-мать» в Свете Победы
С самого начала на земле, вобрав все самые яркие краски, цветут алые маки. Тихую жизнь нарушает война, и большая змея окутывает тело «Родины-матери» тугими цепями. Вырваться из этого плена монументальная фигура сможет только после страшных битв.
Это невозможно передать словами. Это нужно увидеть. Сделать это можно сегодня, 8 мая, и завтра — в День Победы.
v1.ru: последние новости
На фигуру «Родины-матери» направили первые лучи «Света великой Победы» Май в Волго-Ахтубинской пойме: жужжит, цветет и пахнет Волжан и волгоградцев зовут посмотреть на накачанных женщин в бикини и пляжных культуристов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Татьяной Овсиенко12
Возраст не помеха: советы главной «хищницы» Британии2
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х64
Летучая показала «персик» в красном бикини41
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью5
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение