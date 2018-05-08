«Родина-мать» в Свете Победы: V1.ru публикует видео грандиозного шоу

В Волгограде вчера, 7 мая, прошел первый сеанс грандиозного шоу «Свет Великой Победы», на котором смогли побывать сотни жителей и гостей города-героя. V1.ru снял с высоты, как преображается величественный монумент.

Сюжет красочного шоу от дизайнеров Dream Laser — это путь к победе, шаг за шагом, это преодоления невзгод военных лет, боли, расставаний и лишений.

«Родина-мать» в Свете Победы

С самого начала на земле, вобрав все самые яркие краски, цветут алые маки. Тихую жизнь нарушает война, и большая змея окутывает тело «Родины-матери» тугими цепями. Вырваться из этого плена монументальная фигура сможет только после страшных битв.

Это невозможно передать словами. Это нужно увидеть. Сделать это можно сегодня, 8 мая, и завтра — в День Победы.