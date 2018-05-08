Модели XXI века: как цифровой подиум убивает реальный

Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум, 90-60-90. Это некогда установившийся в обществе модельный стандарт женской фигуры. Сегодня девушки по всему миру стремятся быть похожими на своих кумиров — Кейт Мосс Кару Делевинь и многих других. Но в век технологического прогресса на сцену подиум выходят новые, не вполне обычные звёзды. Знакомьтесь, Шуду Грэм! И она не человек.

Шуду — творение фотографа Кэмерона Джеймса-Уилсона, создавшего её с помощью программы 3D-моделирования. Он описывает тёмнокожую девушку как «первую в мире цифровую супермодель». Ей всего год (дата публикации первой фотографии — 22 апреля 2017 года), в её профиле в Instagram всего 21 изображение, но на Шуду уже подписалось более 110 тысяч человек. И с каждым днём эта цифра растёт.

«Меня вдохновило немало людей. Прежде всего — южноафриканская принцесса Барби. Что касается реальных женщин, то я черпал вдохновение во многие реальных женщинах — Люпита [Нионго], Даки Тот, Ньёкор Пол и Алек Век », — рассказал Кэмерон.

Первые фотографии Шуду имели ошеломительный успех. Пока одни восхищались её красотой, другие предлагали устроить для девушки настоящие съёмки. Это послужило лишним подтверждением гиперреального уровня детализации работ фотографа. Стоит отметить, что при этом не произошёл так называемый эффект «зловещей долины». Термин был введён в 1970 году японским робототехником Масахиро Мори и вот что он означает: чем больше робот или другой объект похож на человека, тем большее отторжение он вызывает. В случае с Шуду этого не наблюдалось.

«К сожалению, она не настоящая модель, но она представляет многих сегодняшних звёзд подиума. В мире существует больше движение темнокожих моделей, и она не только их представляет, но и вдохновляется ими», — заявил Джеймс-Уилсон.

Стоит отметить, что Шуду — далеко не единственная цифровая модель. И далеко не первая. Например, многим пользователям Instagram наверняка знакома Микела Соуса, она же Лил Микела. Первая фотография 3D-девушки появилась в конце апреля 2016, и за два года на неё подписалось свыше 1,1 млн подписчиков.

У Микелы большой послужной список. Она не только рекламируют некоторые бренды, но и даже стала лицом февральской косметической линии Пэт Макграт (наиболее влиятельный в мире визажист по версии Vogue). Кроме того, она выпустила четыре музыкальных трека и дала интервью изданию The Business of Fashion несколько месяцев назад.

«Есть весьма интересные проекты, о которых я пока ничего не могу рассказать из-за соглашений о неразглашении информации. Я могу лишь сказать, что снялась для Chanel , Moschino, Burberry, Versace и Fendi. Я всегда стараюсь привнести что-то новое и сделать то, чего эти журналы никогда ранее не видели. Раньше я сотрудничала с брэндами, чтобы создавать, поэтому я считаю, что монетизация стала бы отличным следующим шагом. Моя работа отнимает много времени, а потому получать вознаграждение за моё творчество было бы просто замечательно», — рассказала Микела.

Значит ли всё это, что в будущем, ближайшем или отдалённом, цифровые модели заменят собой реальных? Ведущие брэнды заключают с 3D-девушками контракты (Шуду, кстати, стала лицом Fenty Beauty, принадлежащей певице Рианне), их популярность растёт с каждым днём, как и шансы стать иконами стиля. Пусть даже и виртуальными. Ведь модельным агентствам будет намного проще обратиться к фотографам и программистам, чем проводить сотни кастингов. Специалисты смогут создать нужную модель с нужными пропорциями, чертами лица и прочим. Гонорары у цифровых девушек будут скромнее, график свободнее, а запросы более приземленными.