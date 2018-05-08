Офис, фриланс или свое дело: как выбрать?

Мы живем в такое время, когда уже неактуален один шаблон, подходящий всем, — детский сад, школа, институт, работа с 9 до 18. Интернет открыл возможности формировать собственные правила для своей жизни. Можно работать в офисе, быть фрилансером/удаленным сотрудником или стать предпринимателем. Но как понять, что именно тебе больше подходит?

Работа в офисе

Сейчас модно ругать офисную работу, придумывать уничижительные эпитеты «планктону» и всячески стремиться вырваться из рабства. Но есть тип людей, которым подходит такая работа, и они способны проявить себя в полной мере именно в коллективе.

Плюсы офиса в стабильности, соц. пакете, возможности взять ипотеку, заболеть/уйти в отпуск/родить и не потерять при этом деньги, общаться с коллегами, продвигаться по карьерной лестнице. Если для вас это не пустые слова, а весомые аргументы, работа дома станет для вас мучением.

Работая в офисе, вы более собраны и постоянно находитесь в тонусе, ведь общаться с людьми приходится постоянно. Если коллектив подобрался удачный, то офисная работа — это постоянный мозговой штурм и возможность креативить с коллегами. Кроме того, такой тип работы чаще всего подразумевает четкий график и дисциплину. Если вам сложно заставить себя работать, когда вас не контролируют, работа на себя будет проблематичной.

Быть хорошим исполнителем в офисе не стыдно, несмотря на то, что Инстаграм и многие другие соцсети и медиа транслируют, что успешным и счастливым можно быть только сидя с ноутбуком на берегу океана. Если вам не нравится рисковать, хочется иметь стабильную и понятную жизнь, коллектив и возможность роста в рамках одной компании, не ведитесь на модные тенденции и спокойно выбирайте работу в офисе.

Но если вам все же хочется выйти за рамки и жить по своим правилам, нужно решить, кто вы: фрилансер или предприниматель.

Фриланс / удаленная работа

Фриланс и удаленная работа — это не одно и то же, но по многим параметрам они пересекаются. Фриланс — это чаще всего однократные заказы по каким-то проектам с разными клиентами, а «удаленка» — это постоянное сотрудничество с одним и тем же работодателем, но из дома.

Удаленная работа имеет некоторые плюсы офисной — относительная стабильность, постоянный поток работы и возможность карьерного роста. В некоторых случаях бывают командировки, обучение, встречи и т. д. Но при этом вы работаете дома, в кафе или на пляже, в комфортной обстановке и по собственному графику.

Фриланс — более нервный вариант, поскольку вы живете от заказа к заказу и ни о какой стабильности речи быть не может. Ваша оплата зависит от объема работы, поэтому выходные, больничные, отпуска становятся особенно в тягость. Постоянно приходится «тусоваться» на биржах заказов, браться за все, искать клиентов, придумывать, как выделиться на фоне других фрилансеров. Не у каждого человека нервная система заточена под такой тип занятости.

Зато вы не являетесь частью системы, полностью контролируете свою жизнь и выделяетесь из толпы. Фриланс часто выбирают молодые, не обремененные семейными обязательствами люди, которые еще не готовы осесть и ищут себя. Самый удачный вариант фриланса — это крупные заказы, над которыми можно работать от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы не искать новый заработок каждый день. Это возможно, например, в сфере IT, редактуры или перевода книг.

Предпринимательство

Речь не о том, чтобы владеть крупным бизнесом. Предпринимателем можно быть у себя на кухне, выпекая тортики или пряники на продажу, давая консультации или продавая китайские товары. Этот вид работы подойдет тем, кто не хочет выполнять чужие ТЗ, подстраиваться под капризных заказчиков, искать проекты. Если у вас все время рождаются новые идеи, есть желание что-то оставить после себя в этом мире, не хочется жить от зарплаты до зарплаты — это ваш вариант.

Минус здесь такой же, как и плюс — основная ответственность лежит на вас. Вы — лицо своего бренда, топ-менеджер, исполнитель и маркетолог. Во всяком случае, первое время. Это сложно, но позволит вам прокачать свои навыки по многим направлениям. Вы забудете, что такое сериалы, а будете постоянно чему-то учиться, читать, проходить курсы, смотреть вебинары, тестировать полученные знания на практике.

Свое дело, даже микроскопическое, подходит тем, кто просыпается по утрам с жаждой деятельности, ждет понедельника с радостью, мечтает по-крупному и имеет видение на несколько шагов вперед.

Самодисциплина

Удаленная работа, фриланс и предпринимательство требуют серьезной самодисциплины. Причем это касается не только работы. Оказавшись дома наедине с собой и холодильником, многие начинающие фрилансеры набирают вес, потому что не могут контролировать свои перекусы. У кого-то сбивается график сна, поскольку днем человек «живет», а работу откладывает на ночь.

Выбирая работу по собственному графику, нужно понимать, что вас никто не контролирует, но результаты зависят напрямую от вашей способности брать себя в руки.

Необходимо иметь четкий план на каждый день, включать в него рабочие дела, заботу о своем здоровье, общение, спорт, учебу или саморазвитие. Если у вас нет такого плана, то велика вероятность потратить время непонятно на что и к вечеру остаться один на один с невыполненными делами.

Хороший совет, который часто получают те, кто работает дома, но не всегда ему следуют, — это одеться с утра. Фрилансер и даже предприниматель, работающий из дома, может сесть за компьютер в пижаме. Это удобно, но, чтобы быть в тонусе, желательно надеть одежду, в которой вы могли бы встретить клиента или выйти на улицу. Это помогает собраться и настроиться на рабочий лад. Также нужно иметь четкое окончание рабочего дня, чтобы не брать ноутбук или смартфон в кровать, а спокойно завершить день и настроиться на качественный отдых.